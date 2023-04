Jogador sem contrato pode assinar com outro clube fora da janela de transferências do Brasil? O que diz o regulamento da CBF

Com a nova regra da CBF, os clubes podem assinar com jogadores sem contrato, desde que tenham rescindido o vínculo antes do fechamento das janelas

A janela de transferências entre jogadores que atuam no futebol brasileiro se encerra nesta quinta-feira (20). Os clubes não poderão mais inscrever jogadores para atuarem nesse período do ano, data em que as principais competições do calendário se acumulam, no país.

Porém, as equipes podem acertar a contratação de qualquer jogador, mas, vale lembrar, que esse atleta só poderá ser utilizado a partir de 3 de julho, quando uma nova janela é aberta, inclusive para transferências internacionais, onde as equipes europeias caminham para uma nova temporada, por exemplo.

Mesmo assim, segundo a versão mais recente do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol (RNRTAF), da CBF, as equipes do futebol brasileiro podem assinar com jogadores que estão sem contrato a qualquer momento da temporada, desde que tenham rescindido o vinculo anterior antes do fechamento da janela internacional, no dia 4 de abril, e da janela nacional, em 20 de abril.

Essa mudança foi implementada ainda em 2020 pela Fifa, com objetivo de ajudar os clubes caso precisem de jogadores para substituir atletas lesionados ou que tenham rescindido seus contratos. Segundo o artigo 6, do Regulamento de Status e Transferências de Jogadores, as equipes podem registrar os jogadores respeitando os períodos das janelas das federações.

"Os jogadores só podem ser registrados durante um dos dois períodos de registro anuais fixados pela associação relevante. Associações podem fixar diferentes períodos de registro para suas competições masculina e feminina. Como exceção a esta regra, um profissional cujo contrato tenha expirado antes do final de um período de registro pode ser registrado fora desse período de registro. As associações estão autorizadas a registrar tais profissionais desde que seja dada a devida consideração à integridade esportiva da competição relevante."

Como diz o regulamento, para atuar em competições da Conmebol, por exemplo, os clubes só poderão utilizar esse jogadores para disputarem as fases seguintes da competição, diferente do Brasileirão, onde o início é imediato com a regularização no Boletim Informativo Diário (BID).

