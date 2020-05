Jogador revelado pela Roma morre aos 21 anos na Itália

Ex-jogador da Roma, Joseph Bouasse Ombiogno Perfection faleceu no domingo (24). Ele foi vítima de uma parada cardíaca, segundo a Gazzetta dello Sport

Joseph Bouasse Ombiogno Perfection, de 21 anos, faleceu na noite de domingo (24), na . Revelado pela , ele foi vítima de uma parada cardíaca, de acordo com o jornal Gazzetta dello Sport.

Amigo do ex-atleta, Joseph Minala revela que jogou futebol ao lado de Bouasse no último sábado. No dia seguinte, ele sofreu a parada cardíaca.

"É inacreditável, não acredito. No sábado ele estava jogando futebol com os amigos. Temos os mesmos amigos. Ninguém consegue acreditar", disse o ex-jogador da ao jornal.

Nascido em , Joseph Bouasse Ombiogno Perfection chegou à Itália muito novo e tinha a promessa de praticar o esporte. Após alguns imbróglios com seus empresários, defendeu Roma e Vicenza, onde chegou a jogar pelo time profissional. Atualmente, ele defendia o Universitatea Cluj, da Romênia.

A Roma utilizou o seu perfil nas redes sociais para lamentar o falecimento de seu ex-atleta: "A Roma lamenta a morte do ex-jogador das categorias de base Joseph Bouasse Perfection e abraça seus entes queridos neste momento de muita dor".