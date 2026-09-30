Jogador que vai à Copa do Mundo deixa os gramados holandeses no último dia da janela para aventura no Hanoi FC

No último dia da janela de transferências do Vietnã, o Hanoi FC se reforçou com Kevin Felida. O meio-campista chega do FC Den Bosch, onde era capitão e que receberá uma taxa de transferência pelo negócio.

Felida era uma peça importante no Den Bosch, clube que representou 182 vezes, divididas em duas passagens. Felida surgiu em 2018 nas categorias de base do Den Bosch e acabou jogando por quatro anos no De Vliert, antes de se transferir para o RKC Waalwijk.

Após três anos no Mandemakers Stadion, Felida, de 26 anos, optou no verão de 2025 por um retorno à antiga casa. Lá, o destro voltou a ser importante de imediato, mas também manteve o desejo de um dia ir trabalhar no exterior.

O Hanoi FC é treinado pelo ex-meio-campista do Liverpool Harry Kewell, que conta em seu elenco com nomes entre os (relativamente) conhecidos como Cyrus Christie (ex-Derby County, Fulham, Hull City) e Adam Taggart (ex-Fulham).

Felida vive, assim, um ano especial. Nascido em Spijkenisse, o jogador com dezenove partidas pela seleção de Curaçao fez parte no verão passado da convocação de Dick Advocaat para a Copa do Mundo, embora no fim não tenha entrado em campo.

O gerente técnico Jesper Gudde, do FC Den Bosch: "Kevin já havia indicado neste verão que gostaria de dar um passo na carreira. Até a semana passada, porém, não havia interesse concreto, e agora essa opção surgiu de repente."

"O fato de a temporada já estar em pleno andamento e de a janela de transferências já estar fechada há quase um mês faz com que, esportivamente, não seja o ideal para nós perder um titular absoluto. Quando então surge uma possibilidade bonita e especial, nós a analisamos seriamente."

"O Hanoi é uma aventura em um país do futebol nada comum. Nem todo mundo tem a chance de viver algo assim. Não queríamos tirar essa experiência do Kevin. Por isso, desejamos muito sucesso ao Kevin no Vietnã", disse Gudde.