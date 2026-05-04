Chegou ao fim a passagem de Ethan Butera pelo Ajax. O zagueiro de 20 anos deixa Amsterdã após três temporadas sem nunca ter estreado na equipe principal. Isso marca o fim de um período marcado principalmente por lesões.

Butera compartilha sua despedida pelo Instagram e relembra um período agitado. “Três anos… três anos cheios de altos e baixos, trabalho árduo, dúvidas e lutas. Nunca foi fácil, principalmente por causa das lesões que tentaram me impedir mais de uma vez.”

O Ajax contratou Butera no verão de 2023 por 1,5 milhão de euros do RSC Anderlecht. Ele seguiu assim os passos de vários talentos belgas que, na época, fizeram a transição para a Johan Cruijff ArenA. As expectativas eram, portanto, consideráveis quando ele chegou.

Enquanto jogadores como Mika Godts, Rayane Bounida e Jorthy Mokio conseguiram chegar ao time principal, Butera ficou na equipe de base. Lesões atrapalharam seus planos e fizeram com que seu desenvolvimento fosse retardado. Seus primeiros minutos pelo Jong Ajax só aconteceram na temporada 2024/25.

No total, Butera disputou 28 partidas pelo Jong Ajax, nas quais deu uma assistência. Pelo Ajax Sub-19, ele jogou seis partidas, mas não chegou a estrear oficialmente pelo time principal do Ajax.

Apesar disso, o zagueiro relembra com orgulho o tempo que passou em Amsterdã. “Mas toda vez que eu caía, eu me levantava. Graças a Deus, encontrei forças para seguir em frente e nunca desistir”, continuou Butera. Com isso, ele descreve a batalha que travou nos últimos anos.