Jogador que estava na mira do Feyenoord encontra novo clube na Escócia

Wouter Vrancken é o novo técnico do Heart of Midlothian. O técnico de 47 anos, que no início deste mês também foi cogitado pelo Feyenoord, chega vindo do Sint-Truiden, da Bélgica.

O Heart of Midlothian, também conhecido como Hearts, esteve perto de conquistar seu quinto título escocês na última temporada, o primeiro desde 1960. Até a última rodada, o time de Edimburgo liderava a tabela.

Mas, nessa última rodada, teve que visitar o Celtic. O Hearts precisava apenas de um empate, mas acabou perdendo por 3 a 1. Com isso, o título voltou a ser conquistado pelo Celtic.

Devido à excelente temporada, o Hearts acabou perdendo o técnico: Derek McInnes foi para o Rangers. Na busca por um sucessor, a mídia escocesa citou, na semana passada, entre outros, René Hake, que também havia sido demitido pelo Feyenoord no início deste mês, quando era assistente técnico de Robin van Persie.

Mas, como o Hearts optou agora por Vrancken, Hake fica de fora dessa nova oportunidade como técnico principal. Aliás, essa não é a primeira vez neste verão: o holandês também já havia sido cotado para o Sparta Rotterdam e o Leicester City, mas esses clubes também decidiram escolher outra pessoa.

Vrancken decidiu não renovar seu contrato com o Sint-Truiden, que expirava neste verão, e estava, portanto, em busca de um novo desafio. No clube belga, ele obteve grandes sucessos: terminou a última temporada em terceiro lugar e, com isso, garantiu uma vaga na Liga Europa. Com isso, o clube belga fez história: nunca antes havia conseguido se classificar para uma competição europeia.

Há duas semanas, o site 1908.nl ainda informava que Vrancken era “um candidato sério” para se tornar o novo técnico do Feyenoord. No fim das contas, o clube de Roterdã optou por Giovanni van Bronckhorst.