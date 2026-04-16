Jogador que demonstrava abertamente interesse pelo Real Madrid assina repentinamente contrato de 7 anos com o Chelsea

Moisés Caicedo vai assinar um novo contrato com o Chelsea, segundo informou Fabrizio Romano na tarde desta quinta-feira. A notícia é um tanto surpreendente, já que o jogador concedeu uma entrevista há algumas semanas na qual deu a entender que poderia ser transferido para o Real Madrid. Seu novo contrato terá validade até meados de 2033.

O meio-campista equatoriano de 24 anos concedeu há algumas semanas uma entrevista detalhada ao Diario AS, na qual, assim como Enzo Fernández, falou abertamente sobre Madrid. Por coincidência, a seleção do Equador esteve hospedada na capital espanhola durante a última janela de jogos internacionais.

“É realmente incrível”, começou Caicedo a entrevista. “A cidade é realmente linda. Já estive aqui antes e sempre fico entusiasmado com ela. O clima também é maravilhoso... Estou muito feliz por estar aqui”, disse ele.

Logicamente, após essas palavras, Caicedo foi questionado imediatamente sobre seu futuro, considerando que vários de seus ídolos jogaram no Santiago Bernabéu. “No futebol nunca se sabe, né? Tenho contrato com o Chelsea agora”, respondeu ele.

“Sinceramente, ainda não pensei realmente em outro clube, em sair de Londres, mas, enfim, no futebol nunca se sabe. A única coisa que quero é aproveitar. Tenho um contrato e quero continuar jogando enquanto Deus permitir. Depois, veremos o que acontece”, continuou ele.

Caicedo tinha um contrato com o Chelsea até meados de 2031. Declarações como essas acabaram custando caro a Fernández: ele foi tirado da equipe pelo técnico Liam Rosenior e ficou de fora tanto da partida da copa contra o Port Vale quanto do jogo do campeonato contra o Manchester City.



