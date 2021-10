Jogador que chutou árbitro é suspenso por dois anos: 'Me deu apagão, estou procurando tratamento'

William Ribeiro, de 30 anos, agrediu Rodrigo Crivellaro em jogo válido pela Série A2 do Gauchão no início deste mês; indivíduo foi julgado nesta terça

No dia 4 deste mês, no duelo entre SC São Paulo-RS e Guarani-RS, uma cena chocante paralisou o duelo válido pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O jogador William Ribeiro, de 30 anos, agrediu o árbitro Rodrigo Crivellaro, com um chute em sua cabeça.

Desmaido, o juiz da partida foi levado ao hospital. William, por outro lado, recebeu, nesta segunda-feira (18), uma suspensão para ficar afastado do futebol por dois anos.

Quem anunciou esta medida foi a Primeira Comissão Disciplinar do TJD-RS (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul), julgado a partir do artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva:

§ 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros:

I - desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido;

II - desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido.

§ 2º Se da agressão resultar lesão corporal grave, atestada por laudo médico, a pena será de suspensão de oito a vinte e quatro partidas.

§ 3º Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros de equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão por cento e oitenta dias.

O jogador se pronunciou e, em respeito a sua atitude, disse que sente remorso do que houve: "Aconteceram várias questões no campo. Eu errei. O que eu fiz não foi certo. Estou muito arrependido. Na hora me deu um apagão e agi daquela forma. Eu não sei explicar o que me deu na hora. Simplesmente me escureceu as vistas. Eu estou até procurando tratamento psicológico".

O clube anunciou rapidamente a rescisão com William.

Crivellaro, árbitro vítima do caso, também se pronunciou sobre o caso à Rádio Imebuí, de Santa Maria: "Esse cara precisa de tratamento, é totalmente descontrolado, merece ficar preso por um bom tempo".