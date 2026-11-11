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Ian Maatsen renovou seu contrato com o Aston Villa, anunciou o clube da Premier League nesta quarta-feira. Segundo Fabrizio Romano, o defensor agora tem vínculo até meados de 2032. O contrato anterior ia até o verão de 2030.

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O Aston Villa negociava com Maatsen e seus representantes desde agosto. Após alguns meses de conversas, as partes chegaram a um acordo por um contrato de vários anos para o holandês.

Maatsen foi contratado do Chelsea em 2024 por 45 milhões de euros. O lateral-esquerdo disputou recentemente sua 100ª partida pelo vencedor da Liga Europa.

"Desde que chegou ao Villa Park, Maatsen se tornou uma peça importante do elenco. Ele impressiona os torcedores com sua velocidade, energia e qualidades ofensivas pelo lado esquerdo."

"Aos 24 anos, Maatsen continua a se desenvolver como um dos maiores talentos do futebol e desempenha um papel fundamental nos sucessos do Villa, tanto nas competições nacionais quanto na Europa", diz o site do clube.

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Antes, Maatsen passou alguns anos sob contrato com o Chelsea, onde não conseguiu se firmar. Nesse período, foi emprestado a clubes como Coventry City e Burnley.

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O lateral-esquerdo chegou ao Villa depois de passar pelo Dortmund e, em Birmingham, entrou no radar da seleção da Holanda. Até agora, ele disputou uma partida pela seleção holandesa.

É possível que Xavi dê minutos a Maatsen na sexta-feira, contra a Grécia, pela Liga das Nações. Virgil van Dijk está fora por lesão, o que torna provável que Micky van de Ven seja deslocado para o centro da defesa e Maatsen comece como lateral-esquerdo.

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Maatsen participou de um duelo espetacular no domingo. O Villa esteve à frente do Manchester United por 0 a 2 e 2 a 4, mas acabou tendo de se contentar com um empate por 4 a 4.