Jogador que assumiu ser homossexual pode ganhar camisa do Vasco em apoio ao movimento LGBTQIA+

Germán Cano parabenizou a atitude de Joshua Cavallo e disse que gostaria de presenteá-lo com o uniforme usado no mês do orgulho LGBTQIA+

Um dos grandes assuntos do futebol mundial nos últimos é acerca de Joshua Cavallo, jogador do Adelaide United, da Austrália, que, na quarta-feira (27), fez uma postagem nas redes sociais revelando ser homossexual. A repercussão sobre o post do lateral chegou ao Brasil, onde ele foi acolhido por mais um jogador.

Em um momento de reconstrução da sociedade, com a quebra de tabus, Joshua Cavallo fez um post revolucionário, dizendo ser um homem gay. Mesmo com medo de um tratamento diferente, como disse no post, o lateral vem experienciando um apoio gigantesco no mundo do futebol, que ainda é bastante restrito. Uma das mensagens que recebeu veio nesta sexta-feira (29), diretamente do Brasil.

Germán Cano, artilheiro do Vasco da Gama, agradeceu e enalteceu a coragem de Cavallo, bem como a mensagem que o jogador passou em sua publicação: seja você mesmo. Além disso, o atacante argentino também ofereceu um presente ao lateral: uma camisa comemorativo do Cruzmaltino em homenagem e apoio à comunidade LBTQIA+ (composta por Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexual e +).

@JoshuaCavallo hola amigo queria agradecerte por lo valiente que eres , necesitamos más personas como tú en el mundo sin miedo a nada , me quedó tu frase en mi cabeza SE TU MISMO me gustaría enviarte mi camisa LGBT 🏳️‍🌈 de nuestro amado equipo@VascodaGama eres un ejemplo campeón — 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐨 (@Germancanoofi) October 29, 2021

"Olá, amigo. Queria te agradecer pelo valente que você é, precisamos de mais pessoas como você no mundo sem medo de nada, sua frase ficou na minha cabeça SEJA VOCÊ MESMO gostaria de te enviar minha camiseta LGBT do nosso querido time do Vasco da Gama. Você é um exemplo de campeão", escreveu Cano em suas redes sociais.

A camisa em questão foi usada pelo Vasco em junho, mês do orgulho LGBTQIA+. Em homenagem à comunidade, a tradicional faixa preta que estampa o uniforme cruzmaltino foi substituída por uma faixa nas cores do arco-íris. Cano, aliás, foi ainda mais elogiado do que o time quando atuou com a peça, ao marcar um gol, o atacante ergueu a bandeira de escanteio, também colorida com um arco-íris em homenagem aos LGBTQUIA+.