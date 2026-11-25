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Gonçalo Borges está evoluindo no Feyenoord, avalia o jornalista Martijn Krabbendam no Dick Voormekaar Podcast. O atacante português parece conquistar cada vez mais a confiança do técnico Giovanni van Bronckhorst.

“Achei que Borges entrou bem contra o Excelsior e o FC Porto”, começa o jornalista que cobre o Feyenoord. “Parece que ele mudou a forma de jogar. Antes, partia para cima sem pensar e via no que dava, mas isso ficou para trás. Borges agora enxerga o jogo, toca a bola e se movimenta. E ainda tem a jogada individual que pode fazer dele um jogador decisivo.”

“Se Borges continuar evoluindo assim, será um jogador que ainda poderá ajudar muito o Feyenoord”, prevê Krabbendam, otimista. “O Feyenoord tem motivos para comemorar, porque ele não veio de graça. É um mérito dele, porque já estava completamente descartado.”

Krabbendam também comenta a surpreendente escalação de Shaqueel van Persie como titular contra o Porto, na terça-feira. “Ele é um jogador de características diferentes das de Nacho Ferri, mas não teve uma partida fácil diante da dupla de zaga do Porto.”

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“Em alguns momentos, deu para ver que Van Persie tem uma técnica excelente e é um bom jogador para tabelar. Toca rápido e se movimenta. Van Bronckhorst pode variar mais, essa também foi a explicação”, afirma Krabbendam.

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O jornalista considera a possibilidade de Van Persie começar no banco no clássico contra o Ajax, no domingo. “Depois da coletiva, fiquei com a impressão de que Ferri voltará a jogar no domingo. É isso que se quer em um grande clube: poder escolher entre jogadores de características diferentes. Agora isso é possível no ataque.”

Florian Kastenmeier também parece que voltará a defender o gol do Feyenoord. Na terça-feira, o goleiro alemão foi escolhido no lugar do compatriota Tjark Ernst e teve uma atuação satisfatória. “O problema no gol também parece resolvido com Kastenmeier.”

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Krabbendam sabe que haverá muita pressão no confronto com o Ajax neste fim de semana. “No domingo, é preciso vencer esse jogo em De Kuip. O Ajax não está jogando muito bem, mas basta olhar para o elenco que tem, para o banco e para quem pode colocar em campo. Quando se compara isso ao banco do Feyenoord, a diferença é enorme entre as opções de substituição de PSV e Ajax e as do Feyenoord.”

“No Feyenoord, entra Van den Elshout”, exemplifica o jornalista. “Não é um jogador com quem você possa fazer algo diferente. Ele cumpre sua função, mas não é um Julian Brandt, com não sei quantos jogos pela seleção. O PSV coloca Ricardo Pepi, Paul Wanner e tantos outros. Mas todos já sabiam disso de antemão, e a situação deve continuar assim por enquanto.”