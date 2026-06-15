Jogador promissor descoberto na Copa do Mundo: “Esse deve ser o novo camisa seis do Ajax, ele é incrível!”

Na busca por um novo meio-campista para o Ajax, o diretor técnico Jordi Cruijff deveria dar uma olhada no Mundial. Esse é o conselho de Nicky van der Gijp.

Durante o programa Oranje Café na SBS6, o filho de René van der Gijp revelou ter descoberto uma joia durante a partida entre Costa do Marfim e Equador (1 a 0).

“Você é torcedor do Ajax, eu encontrei o jogador certo para você! O Ajax está há anos procurando o meio-campista que vai ajudar esse time”, diz ele, apresentando sua sugestão de transferência ao convidado Danny Froger.

Van der Gijp conta que, na verdade, foi assistir especialmente para ver Yan Diomandé, o supertalento marfinense do RB Leipzig que está na mira de times como o Liverpool, mas durante a partida seu olhar se fixou em outro jogador.

“Vi um jogador na partida contra o Equador: Pedro Vite. Ele joga no México e foi incrível. Ele enfrentou dois jogadores da Costa do Marfim de 2,85 metros e venceu quase todas as disputas”, diz ele, entusiasmado.

“Ele recuperou todas as bolas, sempre passou para alguém da mesma cor, fala espanhol e está ao nosso alcance. Tenho certeza de que é ele para o Ajax!”, afirma Van der Gijp.

Vite é um meio-campista de 23 anos que atualmente joga pelo UNAM Pumas, do México. Ele tem contrato com o clube até meados de 2029. O Transfermarkt avalia seu valor atual em 6 milhões de euros. Na seleção do Equador, ele joga invariavelmente no meio-campo ao lado do astro mundial Moisés Caicedo.