'Jogador português que disputou a Copa do Mundo é transferido para a Saudi Pro League por 45 milhões de euros'

Tudo indica que Francisco Trincão disputou sua última partida pelo Sporting de Lisboa. O meio-campista ofensivo, que também atua como ponta-direita, está na mira do Al-Ahli, que, segundo o jornalista Ben Jacobs, dispõe de 45 milhões de euros para contratá-lo.

O Al-Ahli já demonstra interesse em Trincão há algum tempo; ele tem contrato com o Sporting até meados de 2030. O atacante de 26 anos tem a perspectiva de receber um salário anual de onze milhões de euros.

As condições pessoais não serão um obstáculo e as negociações entre os clubes também estão ocorrendo de forma muito positiva. O Al-Ahli pretende fechar o negócio dentro de 24 a 48 horas.

Trincão despontou como grande talento no SC Braga, que em 2020 aceitou uma oferta do FC Barcelona no valor de mais de trinta milhões.

No entanto, Trincão não conseguiu se firmar definitivamente na Catalunha, tendo marcado 3 gols e dado 2 assistências em 42 partidas pelo Barcelona.

Após passagens por empréstimo pelo Wolverhampton Wanderers e pelo Sporting, este último clube o contratou definitivamente em 2023 por dezoito milhões de euros.

Em Lisboa, Trincão demonstrou sua classe durante três anos. Em 208 partidas, ele marcou 47 gols e deu 51 assistências, tendo assim uma participação significativa nos títulos nacionais conquistados pelo Sporting em 2024 e 2025.

Trincão, que disputou 19 partidas pela seleção e, na Copa do Mundo, atuou apenas contra o Uzbequistão, deve ser o sucessor de Riyad Mahrez no Al-Ahli, que deixou o clube sem custo de transferência.

Assim, após Morten Hjulmand (Atlético de Madrid, 40 milhões) e Geovany Quenda (Chelsea, 50 milhões), o Sporting perde mais uma vez um jogador de destaque por uma quantia elevada.

No entanto, o Sporting já se preparou para a saída de Trincão. Rodrigo Zalazar foi contratado do Braga por nada menos que 30 milhões de euros e deve fazer com que Trincão seja esquecido no Estádio José Alvalade.