Jogador na segunda divisão inglesa tenta imitar pênalti de Messi e se dá mal

Celina escorregou e desperdiçou bisonhamente cobrança e Swansea City perde para o West Brom

Bersant Celina, jogador emprestado pelo ao demonstrou na última quarta-feira (13) que, de semelhante com Lionel Messi só possui a camisa 10 mesmo.

Em jogo válido pela 37ª rodada da Championship, a segunda divisão inglesa, o meia teve a oportunidade de empatar a partida entre os galeses e o .

No entanto, a cavadinha de Celina falhou bisonhamente e a bola não chegou nem na pequena área. A defesa afastou e até um jogador adversário riu da cara do kosovar.

❌PENALTY MISS!



🙊Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4 — Sky Sports Football (@SkyFootball) 13 de março de 2019

A tentativa teve resultado diferente da que Lionel Messi arriscou também na quarta contra o . O argentino teve êxito na cobrança, que deslocou o goleiro Anthony Lopes para o lado esquerdo do gol.

A partida ainda terminou em 3 a 0 para os adversários. O resultado deixou o Swansea na 15ª colocação com 47 pontos, enquanto os adversários fecharam a rodada com 64, no quarto lugar.