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O ex-jogador do Manchester United Rio Ferdinand expressou sua profunda frustração ao ver Ezri Konsa brilhar pelo Arsenal após a transferência do Aston Villa no verão. O ex-capitão da seleção inglesa acredita que seu antigo clube perdeu uma grande oportunidade de corrigir os problemas na defesa ao deixar o versátil zagueiro ir para o norte de Londres.

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Konsa brilha no time de Arteta

O Arsenal contratou o versátil defensor do Aston Villa por £ 55 milhões durante a janela de transferências de verão. Ele rapidamente se tornou peça fundamental da defesa de Mikel Arteta, assumindo com naturalidade a posição de zagueiro ao lado de Gabriel.

O Arsenal segue como uma das melhores defesas da Europa, mesmo com William Saliba afastado por uma lesão sofrida no verão. Konsa voltou a mostrar sua qualidade ao ajudar o Arsenal a não sofrer gols na vitória do fim de semana em Anfield.

Enquanto isso, o Manchester United vive uma campanha desastrosa e ocupa atualmente a 17ª posição. O clube optou por gastar todo o orçamento de £ 155 milhões para o verão exclusivamente em meio-campistas, deixando de reforçar um setor defensivo que continua sob fortes críticas.

Ferdinand elogia atuação “eficiente” de jogador do Arsenal

Getty Images

Em declaração em seu canal no YouTube, Ferdinand revelou sua admiração pelo defensor e admitiu lamentar que o United não tenha tentado contratá-lo. Após a atuação de destaque contra o Liverpool, ele chegou a aconselhar o próprio filho a estudar o jogo do novo reforço do Arsenal.

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“Acho que William Saliba é um daqueles jogadores para quem você precisa encontrar espaço no time”, disse Ferdinand. “Ele é muito bom, é excelente. Ontem, eu disse ao meu filho: ‘observe Ezri Konsa’, porque tudo o que ele faz é eficiente. Esse é um ótimo problema para Mikel Arteta ter.”

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O ex-jogador da seleção inglesa acrescentou: “Não me surpreenderia se Konsa voltasse à lateral direita quando Saliba retornasse. Não me surpreenderia, porque Konsa é excelente. É um jogador de altíssimo nível e mais um que, na minha opinião, o Manchester United deveria ter contratado, porque é um grande jogador.”

Ferdinand concluiu destacando o dilema positivo do técnico do Arsenal: “Ele está impondo a Mikel Arteta decisões difíceis e grandes dores de cabeça, porque entrou no time com naturalidade e teve grandes atuações. Que contratação ele tem sido para o Arsenal.”

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Problemas defensivos do United ficam evidentes

A estratégia de transferências do United para o verão já começa a cobrar seu preço. O técnico Michael Carrick não conseguiu contratar o lateral-esquerdo que desejava para servir de opção a Luke Shaw, o que afetou imediatamente suas escolhas para a escalação.

O atual grupo de zagueiros também está muito aquém das ambições do clube. Jogadores experientes como Harry Maguire e Lisandro Martinez estão em Old Trafford há anos, enquanto o último zagueiro contratado pelo clube foi Leny Yoro, em 2024.

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A direção do clube inicialmente planejava reformular a defesa no próximo verão, depois de ter priorizado reforços para o ataque e o meio-campo. No entanto, a péssima posição na tabela e as evidentes dificuldades defensivas sugerem que esses planos talvez precisem ser antecipados.

Pressão aumenta sobre o elenco de Carrick

Com o United caindo na tabela, o clube pode ser obrigado a entrar no mercado de transferências antes do previsto para corrigir suas claras fragilidades defensivas. Já o Arsenal buscará manter sua excelente fase com Konsa em papel de destaque, deixando Arteta diante de uma bem-vinda dúvida na escalação quando Saliba recuperar totalmente a forma física.