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Rio Ferdinand 2024Getty Images
Muhammad Zaki
Traduzido por

“Jogador muito, muito bom!”: Rio Ferdinand admite que queria desesperadamente um craque do Arsenal no Manchester United para resolver problemas evidentes

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O ex-jogador do Manchester United Rio Ferdinand expressou sua profunda frustração ao ver Ezri Konsa brilhar pelo Arsenal após a transferência do Aston Villa no verão. O ex-capitão da seleção inglesa acredita que seu antigo clube perdeu uma grande oportunidade de corrigir os problemas na defesa ao deixar o versátil zagueiro ir para o norte de Londres.

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Konsa brilha no time de Arteta

O Arsenal contratou o versátil defensor do Aston Villa por £ 55 milhões durante a janela de transferências de verão. Ele rapidamente se tornou peça fundamental da defesa de Mikel Arteta, assumindo com naturalidade a posição de zagueiro ao lado de Gabriel.

O Arsenal segue como uma das melhores defesas da Europa, mesmo com William Saliba afastado por uma lesão sofrida no verão. Konsa voltou a mostrar sua qualidade ao ajudar o Arsenal a não sofrer gols na vitória do fim de semana em Anfield.

Enquanto isso, o Manchester United vive uma campanha desastrosa e ocupa atualmente a 17ª posição. O clube optou por gastar todo o orçamento de £ 155 milhões para o verão exclusivamente em meio-campistas, deixando de reforçar um setor defensivo que continua sob fortes críticas.

Ferdinand elogia atuação “eficiente” de jogador do Arsenal

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Em declaração em seu canal no YouTube, Ferdinand revelou sua admiração pelo defensor e admitiu lamentar que o United não tenha tentado contratá-lo. Após a atuação de destaque contra o Liverpool, ele chegou a aconselhar o próprio filho a estudar o jogo do novo reforço do Arsenal.

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“Acho que William Saliba é um daqueles jogadores para quem você precisa encontrar espaço no time”, disse Ferdinand. “Ele é muito bom, é excelente. Ontem, eu disse ao meu filho: ‘observe Ezri Konsa’, porque tudo o que ele faz é eficiente. Esse é um ótimo problema para Mikel Arteta ter.”

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O ex-jogador da seleção inglesa acrescentou: “Não me surpreenderia se Konsa voltasse à lateral direita quando Saliba retornasse. Não me surpreenderia, porque Konsa é excelente. É um jogador de altíssimo nível e mais um que, na minha opinião, o Manchester United deveria ter contratado, porque é um grande jogador.”

Ferdinand concluiu destacando o dilema positivo do técnico do Arsenal: “Ele está impondo a Mikel Arteta decisões difíceis e grandes dores de cabeça, porque entrou no time com naturalidade e teve grandes atuações. Que contratação ele tem sido para o Arsenal.”

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Problemas defensivos do United ficam evidentes

A estratégia de transferências do United para o verão já começa a cobrar seu preço. O técnico Michael Carrick não conseguiu contratar o lateral-esquerdo que desejava para servir de opção a Luke Shaw, o que afetou imediatamente suas escolhas para a escalação.

O atual grupo de zagueiros também está muito aquém das ambições do clube. Jogadores experientes como Harry Maguire e Lisandro Martinez estão em Old Trafford há anos, enquanto o último zagueiro contratado pelo clube foi Leny Yoro, em 2024.

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A direção do clube inicialmente planejava reformular a defesa no próximo verão, depois de ter priorizado reforços para o ataque e o meio-campo. No entanto, a péssima posição na tabela e as evidentes dificuldades defensivas sugerem que esses planos talvez precisem ser antecipados.

Pressão aumenta sobre o elenco de Carrick

Com o United caindo na tabela, o clube pode ser obrigado a entrar no mercado de transferências antes do previsto para corrigir suas claras fragilidades defensivas. Já o Arsenal buscará manter sua excelente fase com Konsa em papel de destaque, deixando Arteta diante de uma bem-vinda dúvida na escalação quando Saliba recuperar totalmente a forma física.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.