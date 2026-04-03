Jogador marroquino sobre o incidente na partida contra o Egito: falta de respeito pelas religiões... mas a Espanha não é racista

O marroquino Omar El Hilali, lateral do Espanyol, expressou sua veemente repulsa pelos gritos racistas que ocorreram durante o amistoso entre as seleções da Espanha e do Egito, disputado recentemente no estádio do time catalão.

Em entrevista concedida ao jornalespanhol “Sport”, El Hilali declarou: “Acho que tudo já foi dito, e as imagens estão aí... Não sei quantas pessoas foram, mas com certeza são uma minoria, e depois disso será feito o que deve ser feito”.

E acrescentou: “Mas sim, esses gritos são lamentáveis, seja contra muçulmanos ou cristãos... ou contra todas as religiões. Acho que isso é uma falta de respeito a uma religião seguida por um grande número de pessoas, e repito: é uma falta de respeito a qualquer religião no mundo”.

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E o jovem jogador continuou: “É muito difícil, porque a torcida é grande e você está concentrado no jogo... mas se eu estivesse no lugar de Lamine Yamal (jogador da Espanha), isso me incomodaria, claro... Acho que esses gritos não deveriam acontecer de jeito nenhum, e quem os fez deve assumir a responsabilidade, pois são uma minoria”.

Sobre sua visão do racismo nos estádios espanhóis, com base em sua própria experiência, El Hilali explicou: “Sempre achei que a Espanha não é um país racista, pela minha experiência pessoal, apesar de alguns incidentes isolados. Não se pode generalizar as atitudes de uma minoria para um país inteiro”.

O astro marroquino mencionou ter sido vítima de situações racistas no passado, afirmando sua confiança no caminho legal ao dizer: “Até que haja uma decisão 100% definitiva, não posso comentar mais nada”.

E concluiu: “No fim das contas, somos seres humanos antes de sermos jogadores. Precisamos respeitar uns aos outros, pois sem respeito, o futebol não tem valor.”