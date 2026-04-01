Jogador marroquino pede desculpas: “Cometi um erro... mas não duvidem do meu amor”

Shadi Riad, zagueiro da seleção marroquina, pediu desculpas aos torcedores dos Leões do Atlas, após ter “cometido um erro”, em suas próprias palavras, ao curtir fotos das comemorações do Senegal pelo título da Copa Africana das Nações de 2025.

Apesar da decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) de conceder ao Marrocos o título do campeonato continental a título provisório, o Senegal decidiu levar o caso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e até mesmo comemorar a conquista da taça duas vezes, em seus jogos amistosos durante a pausa de março, contra o Peru e a Gâmbia, respectivamente.

Vários jogadores da seleção marroquina se viram no centro de uma tempestade de reações da torcida, após interagirem com publicações de seus colegas da seleção senegalesa.

De acordo com o site marroquino Hesport, a crise eclodiu depois que vários jogadores curtiram as publicações dos astros da seleção do Senegal durante as comemorações do título, na cerimônia no Estádio da França, embora a legitimidade da conquista ainda seja objeto de uma disputa jurídica internacional.

O site informou que as fotos divulgadas mostraram o envolvimento de estrelas como Ismail Sibari, Chadi Riad e Elias Ben Seghir, além de Samir El Mourabit, Osama Terghaline e Yassine Kichta, no caso, o que intensificou as críticas da torcida contra eles.

Depois que Sibari esclareceu que curtiu as fotos por engano, coube a Shadi Riad esclarecer sua posição.

Riad escreveu, em sua conta no Instagram: “Cometi um erro, peço desculpas e compreendo a frustração do povo marroquino”.

O zagueiro do Crystal Palace acrescentou: “Desde os 14 anos defendo esta camisa, então não duvidem, nem por um momento, do meu amor por este país. Sempre Marrocos”.