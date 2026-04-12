Jogador marroquino: Fiquei triste com a saída de El-Rakraki... E esta é a minha posição em relação a Xavi

O marroquino Omar El Hilali, craque do Espanyol, disse que ficou muito triste com a saída do técnico Walid Regragui da seleção marroquina.

Al-Hilali (22 anos) foi excluído da lista inicial do técnico Mohamed Wahbi, ficando de fora da seleção marroquina pela terceira vez consecutiva, o que é preocupante para o lateral-direito do Espanyol, a poucas semanas do início da Copa do Mundo.

El Hilali acrescentou em declarações ao jornal Sport, publicadas pelo site Africa Foot: “Eu tinha um bom relacionamento com El Rakraki, mantínhamos contato constante e, quando ele não me convocou, explicou-me o motivo”.

Ele continuou: “Fiquei muito triste com a saída de El-Rakraki, depois veio o novo técnico. É verdade que não estava na lista final, mas o futebol depende do desempenho”.

El Hilali não hesitou em comentar sobre a possibilidade de Xavi vir treinar a seleção marroquina após a Copa do Mundo, demonstrando entusiasmo com a ideia, embora mantenha sua confiança na comissão técnica atual.

Ele explicou: “Xavi, todos sabem que ele é uma lenda do futebol, e sua presença como técnico da seleção marroquina, acredito que muitos gostariam disso. Mas há quem não prefira isso, porque alguns querem um técnico nacional que tenha uma ligação com o Marrocos”.

E concluiu: “Mas o novo técnico, Mohamed Wahbi, chegou, e ele também é muito competente. Espero que tenha um bom desempenho na Copa do Mundo”.

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