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Jogador marroquino de renome internacional entra na lista de prioridades do Newcastle

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Ele foi alvo do Crystal Palace e do Everton durante a janela de transferências de inverno

 O Newcastle United se prepara para agir com determinação durante a janela de transferências de verão, após meses de planejamento, com o objetivo de reforçar o elenco com jogadores de destaque.

O técnico Eddie Howe e o diretor esportivo Ross Wilson sabem que este verão será decisivo em termos de contratações, com uma nova estratégia de transferências em fase de elaboração.

Com o anúncio de Kieran Trippier de que deixará o clube no final da temporada e as especulações contínuas sobre o futuro de Tino Livramento, o Newcastle terá muito trabalho pela frente para substituir os jogadores.

O jornal “chroniclelive”, especializado em notícias do Newcastle, informou que o clube inglês identificou vários jogadores para reforçar a lateral durante a próxima janela de transferências de verão.

E esclareceu que o internacional marroquino Zakaria El Ouadi, jogador do Genk belga, está na lista de alvos do Newcastle para o próximo verão.

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O jornal afirmou: “Na Bélgica, o lateral do Genk chamou a atenção com seu desempenho excepcional na Primeira Divisão e nas competições europeias. Se o Newcastle estiver procurando um lateral ofensivo, o jogador marroquino de 24 anos atende a todos os requisitos, já que marcou 11 gols nesta temporada, incluindo quatro na Liga Europa”.

Graças à sua capacidade de atuar como lateral-direito ou ponta, ele foi alvo do Crystal Palace e do Everton na última janela de transferências de inverno e pode estar prestes a se transferir para um grande clube neste verão.

 (Leia também)... Quem vai vencer?... Conflitos acirrados entre Marrocos e Espanha antes da Copa do Mundo de 2030

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