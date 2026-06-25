O marroquino Bilal El Khannous, estrela do Stuttgart alemão, considera que a seleção de seu país careceu de humildade diante do Haiti e pagou o preço por isso, ressaltando que a fase seguinte da Copa do Mundo não admite erros.

A seleção do Marrocos se classificou oficialmente para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer o Haiti na madrugada desta quinta-feira por 4 a 2, ocupando o segundo lugar com 7 pontos, atrás do Brasil, líder do grupo, apenas pelo saldo de gols.

A seleção dos Leões do Atlântico esteve duas vezes em desvantagem diante do Haiti, que já havia sido oficialmente eliminado da Copa do Mundo antes desta partida, mas conseguiu se recuperar e conquistar uma vitória expressiva no final.

Sobre isso, El Khannous disse em declarações à rede “BeIN Sports”: “Acho que, em alguns momentos, nos faltou humildade e pagamos o preço por isso”.

Ele acrescentou, segundo o site francês “Foot Mercato”: “Não fomos totalmente comprometidos nas disputas e não jogamos nossos ataques com toda a nossa energia, o que lhes deu confiança. Foi assim que eles marcaram dois gols”.

E continuou: “O técnico (Mohamed Wahbi) nos pediu para sermos mais eficazes nas disputas e recuperarmos a bola. Foi o que fizemos no segundo tempo, e a vitória foi merecida no final”.

E completou: “Temos um plano de jogo, e a equipe confia nele. Colocamos nossas habilidades a serviço da equipe, e isso deu frutos, apesar dos gols que levamos”.

E concluiu: “A primeira fase do torneio terminou, e estamos prestes a iniciar a próxima fase. Nesse momento, a situação será a seguinte: ou a vitória significa continuar, ou a derrota significa eliminação. A equipe está ciente disso”.

A seleção do Marrocos enfrentará, nas oitavas de final, o líder do Grupo 6, no qual disputam Holanda, Japão e Suécia, enquanto a Tunísia foi oficialmente eliminada após perder suas duas primeiras partidas.