Jogador holandês recusou a transferência para o Liverpool proposta por Arne Slot: “Não me parecia certo”

Marino Pusic poderia ter se tornado o braço direito de Arne Slot no Liverpool. É o que afirma o técnico do Al-Jazira em entrevista à Voetbal International.

A popular revista semanal conversou com Pusic antes do confronto entre o AZ e o Shakhtar Donetsk nas quartas de final da Conference League.

Pusic foi o técnico principal do Shakhtar entre 2023 e 2025. Nesse intervalo, ele poderia ter se transferido para o Liverpool.

Após sua primeira temporada no Shakhtar, Pusic foi convidado para ser assistente técnico de Slot. “Achei isso uma grande honra, mas não me parecia certo ir embora.”

“Os jogadores mostraram-se tão resistentes, tanto mental quanto fisicamente. Nenhum clube no mundo teve um desempenho como o do Shakhtar em tempo de guerra: um título nacional, duas copas nacionais e treze pontos distribuídos por duas campanhas da Liga dos Campeões.”

Pusic relembra um período especial e difícil. “Vários jogadores e funcionários receberam, em algum momento, a notícia de que um parente, amigo ou conhecido próximo havia morrido na guerra.”

“Como treinador, é-lhe pedido algo mais do que apenas discutir táticas. Conversam juntos sobre a vida e a morte. É assim que se constrói um vínculo forte”, afirma o experiente treinador.