Jogador formado pelo Ajax é elogiado: “Ele foi o melhor meio-campista na ArenA no sábado”

Henk Spaan continua encantado com Ramiz Zerrouki. O colunista do Het Parool viu o jogador de Amsterdã atuar muitas vezes nas categorias de base do Ajax, mas no sábado à noite apreciou sua atuação como dominador do meio-campo do FC Twente.

No Spaan geeft punten, Zerrouki recebe nota 8. O jogador do Ajax aguarda ansiosamente o próximo verão. “A Argélia disputará a Copa do Mundo, onde Zerrouki poderá consolidar sua reputação.”

Spaan aprecia sua evolução. “Já se passaram dez anos desde que o Ajax testou o jovem magricela e o deixou ir para o Twente de graça. Na época, ele jogou seis anos nas categorias de base do Ajax.”

“No sábado à noite, ele foi o melhor meio-campista na Arena. Não dá para criticar, porque ele fracassou no Feyenoord e tudo mais. Aliás, seu chute de longe foi bem defendível para o recém-contratado Paes”, avalia Spaan.

Contratualmente, Zerrouki retorna ao Feyenoord após esta temporada, onde tem contrato até meados de 2027. Parece que ele será vendido definitivamente.

Zerrouki marcou o primeiro gol na noite de sábado na Johan Cruijff ArenA. O FC Twente acabou vencendo o Ajax por 1 a 2.

Com isso, os Tukkers estão à frente dos amsterdenses, que quase certamente não disputarão a Liga dos Campeões na próxima temporada.