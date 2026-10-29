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imago-sport-1079301428.jpgPro Shots
Bart DHanis
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Jogador emprestado pelo Ajax sofre lesão no joelho na estreia e fica afastado por enquanto

Paul Reverson sofreu uma lesão no joelho na noite de quarta-feira. O goleiro, emprestado pelo Ajax ao De Graafschap, ficará sem atuar por enquanto, segundo o De Gelderlander.

Na noite de quarta-feira, Reverson atuou pela primeira vez no gol do De Graafschap, na partida contra o Roda JC pela Copa da Holanda Eurojackpot, que terminou em derrota por 1 a 0. Na liga, Ties Wieggers geralmente é o escolhido.

Reverson deixou uma ótima impressão em Kerkrade. O goleiro fez duas boas defesas e se destacou principalmente com a bola nos pés.

Ele disputou a partida até o fim, mas jogou com uma lesão no joelho. Ainda não está claro qual é exatamente o problema. Por enquanto, não entrará em campo.

O goleiro de 21 anos, de ascendência ganesa, está emprestado à equipe de Doetinchem até o fim desta temporada. Ele ainda não atuou na Keuken Kampioen Divisie.

Pelo Jong Ajax, já jogou 32 vezes no gol na segunda divisão. Ainda não estreou pelo time principal.

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