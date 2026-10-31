Gastón Ávila voltou a ser decisivo para o Rosario Central no sábado. O zagueiro emprestado pelo Ajax marcou duas vezes contra o Sarmiento (1-2), incluindo o gol da vitória aos 95 minutos. Com isso, o argentino chegou a sete gols em 27 jogos.

O Sarmiento abriu o placar logo aos cinco minutos, com Manuel García. Ávila empatou para o Rosario Central aos 29, após jogada de Enzo Copetti. As duas equipes foram para o intervalo com o placar de 1 a 1.

No segundo tempo, Ángel Di María precisou deixar o campo lesionado aos 59 minutos. Oito minutos depois, Renzo Orihuela recebeu cartão vermelho por uma falta em Copetti, deixando o Sarmiento com dez jogadores.

Na reta final, Santiago Salle também foi expulso após uma falta dura em Ávila. O árbitro mostrou inicialmente o cartão amarelo, mas mudou a decisão para vermelho após a intervenção do VAR. O Rosario Central, então, foi em busca da vitória contra nove jogadores.

Ela veio graças a Ávila, que marcou aos cinco minutos dos acréscimos. Após um passe de Ignacio Ovando, o canhoto dominou bem a bola e finalizou para fazer o gol decisivo do 1-2.

O Ajax pagou nada menos que 12,5 milhões de euros ao Royal Antwerp por Ávila no verão de 2023, valor que poderia chegar a 14,5 milhões de euros com bônus. O zagueiro, porém, nunca conseguiu convencer em Amsterdã e disputou apenas oito partidas oficiais.

Na Argentina, o defensor de 25 anos reencontrou completamente sua boa forma. Ele marcou sete gols em 27 jogos e, ultimamente, tem sido presença constante na equipe. O Rosario Central tem uma opção de compra, enquanto o contrato de Ávila com o Ajax vai até meados de 2028.

O Rosario Central também vive uma excelente fase sob o comando do técnico Jorge Almirón. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos e empatou um. Com 31 pontos, o Rosario Central ocupa provisoriamente a liderança do grupo B do Torneo Clausura e está cada vez mais perto de garantir vaga na fase eliminatória.