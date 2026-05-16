Jogador emprestado parece estar de saída do Feyenoord: “Estou aberto a essa possibilidade”

Ramiz Zerrouki não descarta a possibilidade de continuar jogando pelo FC Twente na próxima temporada. Foi o que afirmou o meio-campista de 27 anos no sábado, ao jornal Algemeen Dagblad.

Em conversa com o jornalista Leon ten Voorde, Zerrouki admite que seria difícil para ele se, no domingo, na visita ao PSV, ele disputasse sua última partida pelo Twente.

O meio-campista de Amsterdã está emprestado pelo Feyenoord, onde parece não ter futuro. “Estou aberto a ficar, mas também precisamos ser realistas. Não sei se sou caro. Isso você tem que perguntar ao Erik ten Hag e ao Dominique Scholten. É uma possibilidade, mas tudo tem que bater certo e ser viável.”

Zerrouki e o Twente querem garantir, no domingo em Eindhoven, a classificação para as eliminatórias da Liga dos Campeões. “Primeiro precisamos conquistar algo agora, e então saberemos se continuar na próxima temporada é realmente uma opção séria.”

“De qualquer forma, o clube tem a intenção de continuar comigo. Mas entre dizer algo e conseguir concretizar, há um longo caminho”, conclui ele.

Zerrouki tem contrato com o Feyenoord até meados de 2027. Segundo o Transfermarkt, o jogador, que ganha muito bem, vale cerca de 6 milhões de euros.

No próximo verão, Zerrouki disputará a Copa do Mundo com a Argélia. Na fase de grupos, ele enfrentará a Argentina, a Jordânia e a Áustria.