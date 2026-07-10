“Jogador egoísta atrapalha Ronaldo”... Fernandes desativa comentários após o escândalo

O português Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, foi obrigado a desativar a função de resposta às suas postagens nas redes sociais, após ter sido alvo de uma enxurrada de insultos obscenos e críticas contundentes, na sequência da decepcionante eliminação de Portugal da Copa do Mundo de 2026 diante da Espanha nas oitavas de final.

O meia de 31 anos não conseguiu liderar os “Marinheiros” para evitar a derrota fatal nos últimos instantes, o que levou à demissão do técnico Roberto Martínez logo após a partida e abriu espaço para críticas severas aos jogadores.

Fernandes quebrou o silêncio ao publicar um comunicado comovente em suas contas oficiais, no qual disse: “Triste, desanimado e decepcionado. Esse grupo de jogadores elevou minhas expectativas, não apenas pela qualidade deles, mas também por serem a equipe maravilhosa que construímos ao longo dos anos”.

E acrescentou: “Obrigado a todos os jogadores, à comissão técnica e a todos os funcionários que nos acompanharam e nos ajudaram diariamente durante a Copa do Mundo. A todos os portugueses, muito obrigado pelo apoio e pela confiança”.

No entanto, a publicação gerou uma onda avassaladora de críticas ferrenhas, o que levou o astro de Old Trafford a tomar a decisão polêmica de desativar os comentários em suas postagens — uma medida que, por sua vez, não foi bem recebida pela torcida portuguesa enfurecida.

Um torcedor comentou ironicamente: “Bruno Fernandes finalmente aparece... mas no Instagram e no X. Em campo, não há sinal dele. Portugal foi eliminado do torneio e, mesmo assim, ele continua desativando os comentários”.

Já outro afirmou com veemência: “Ele sabe que todo mundo sabe que é um jogador egoísta que atrapalha Ronaldo para ficar sob os holofotes”, em referência às notícias que falavam sobre a dificuldade de entendimento entre Fernandes e o astro Cristiano Ronaldo durante o torneio de verão.

Um terceiro torcedor acrescentou: “O fato de Bruno Fernandes ter bloqueado a seção de comentários comprova tudo o que foi dito sobre ele e seus companheiros do meio-campo durante a Copa do Mundo”.

Fernandes havia sido alvo de críticas severas por parte de Katia Aveiro, irmã de Ronaldo, durante o torneio, quando ela curtiu uma postagem no Instagram que dizia: “Bruno Fernandes parece um jogador completamente diferente quando veste a camisa da seleção nacional... Quando a Portugal precisa de um líder mais do que nunca, ele desaparece do campo e deixa a responsabilidade nas mãos dos outros”.

A postagem continuava: “Muito talento e grande atenção da mídia, mas onde está a determinação nos momentos decisivos? Os torcedores esperam um astro que brilhe sob pressão, não um jogador que desaparece quando a disputa fica acirrada”.