Jogador é expulso na Itália no aquecimento por motivo inusitado: urinar em campo

Qual foi o motivo mais bizarro pelo qual um jogador do seu time foi expulso? Os botafoguenses podem se lembrar de André Luís, expulso por "dar cartão amarelo para o árbitro". Já os santistas não se esquecem da expulsão de Neymar, na Copa Libertadores, por usar uma máscara de si próprio.

Mas a torcida da Cavese, time que joga a quarta divisão italiana, também irá guardar um momento inesquecível.

Tudo aconteceu na partida contra o Santa Maria Cilento, pela 22ª rodada do Grupo I da Série D italiana.

Recém-contratado, o zagueiro Paolo Lomasto estava aquecendo ao lado de campo, esperando para talvez ter a chance de fazer sua estreia, quando sentiu que precisaria fazer suas necessidades.

Assim, resolveu urinar no gramado. Achou um espaço mais isolado, abaixou as calças e fez suas necessidades ali mesmo. O árbitro, porém, não gostou do ocorrido.

O árbitro da partida, Alfredo Iannello, notou o que acontecendo (ou foi avisado) e resolveu expulsar o defensor, que seguirá sem estrear pela Cavese por mais um jogo.

Pelo menos, Lomasto não prejudicou a equipe: a Cavese venceu por 4 a 3 e segue na segunda colocação de seu grupo, tentando retornar à Série C após cair em 2021/22.