Segundo o jornal Mirror, o atual campeão inglês vê no jogador de ataque turco um possível reforço para a próxima janela de transferências de inverno. O técnico dos Gunners, Mikel Arteta, seria um grande admirador do jogador de 21 anos.

O Arsenal ainda enfrenta grandes dificuldades no ataque nesta temporada. Após nove partidas disputadas no campeonato, marcou apenas 14 gols e venceu cinco jogos por uma diferença de apenas um gol.

Nas outras competições, a situação é só um pouco melhor. Na Liga dos Campeões, ao menos marcou três gols na segunda rodada, contra o OSC Lille. Já na Carabao Cup, foi eliminado nos pênaltis depois de não passar de um empate por 1 a 1 com o Fleetwood Town, da quarta divisão, após 120 minutos.

Yildiz poderia ajudar a resolver esse problema. O jogador da seleção turca ainda está afastado devido a uma fratura em um osso do metatarso, sofrida logo na primeira rodada, na partida de seu clube, a Juventus de Turim, contra o Frosinone Calcio.

Na temporada passada, ainda assim, ele foi um dos poucos destaques de uma equipe da Juve que, no geral, teve atuações pouco empolgantes. Yildiz somou 21 participações em gols (11 gols e dez assistências) em 47 jogos oficiais e, assim, teve papel importante para que a Velha Senhora se classificasse ao menos para a Liga Europa.

Getty Images

Quanto o Arsenal teria de pagar por Kenan Yildiz?

Caso os Gunners façam uma investida, o valor da transferência deve ser um dos principais pontos de negociação. Após sua mais recente renovação contratual, Yildiz tem vínculo com o clube de Turim até 2030 e, segundo informações, não há cláusula de rescisão.

A Juventus dificilmente verá motivo para vender um de seus melhores jogadores por menos do que vale. O transfermarkt.de estima o valor de transferência do jogador da seleção turca em nada menos que 75 milhões de euros.

Talvez por isso Yildiz não seja o único nome na lista do Arsenal. Segundo o Mirror, os Gunners também monitoram Junior Kroupi, do AFC Bournemouth, que já teria despertado o interesse do Bayern de Munique.