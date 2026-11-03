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Christian Guinin
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Jogador dos sonhos? Gigante da Premier League estaria muito interessado no astro da Turquia Kenan Yildiz

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O Arsenal busca reforços para o ataque, que ainda não engrenou. Kenan Yildiz pode ser a solução?

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Segundo o jornal Mirror, o atual campeão inglês vê no jogador de ataque turco um possível reforço para a próxima janela de transferências de inverno. O técnico dos Gunners, Mikel Arteta, seria um grande admirador do jogador de 21 anos.

O Arsenal ainda enfrenta grandes dificuldades no ataque nesta temporada. Após nove partidas disputadas no campeonato, marcou apenas 14 gols e venceu cinco jogos por uma diferença de apenas um gol.

Nas outras competições, a situação é só um pouco melhor. Na Liga dos Campeões, ao menos marcou três gols na segunda rodada, contra o OSC Lille. Já na Carabao Cup, foi eliminado nos pênaltis depois de não passar de um empate por 1 a 1 com o Fleetwood Town, da quarta divisão, após 120 minutos.

Yildiz poderia ajudar a resolver esse problema. O jogador da seleção turca ainda está afastado devido a uma fratura em um osso do metatarso, sofrida logo na primeira rodada, na partida de seu clube, a Juventus de Turim, contra o Frosinone Calcio.

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Na temporada passada, ainda assim, ele foi um dos poucos destaques de uma equipe da Juve que, no geral, teve atuações pouco empolgantes. Yildiz somou 21 participações em gols (11 gols e dez assistências) em 47 jogos oficiais e, assim, teve papel importante para que a Velha Senhora se classificasse ao menos para a Liga Europa.

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Quanto o Arsenal teria de pagar por Kenan Yildiz?

Caso os Gunners façam uma investida, o valor da transferência deve ser um dos principais pontos de negociação. Após sua mais recente renovação contratual, Yildiz tem vínculo com o clube de Turim até 2030 e, segundo informações, não há cláusula de rescisão.

A Juventus dificilmente verá motivo para vender um de seus melhores jogadores por menos do que vale. O transfermarkt.de estima o valor de transferência do jogador da seleção turca em nada menos que 75 milhões de euros.

Talvez por isso Yildiz não seja o único nome na lista do Arsenal. Segundo o Mirror, os Gunners também monitoram Junior Kroupi, do AFC Bournemouth, que já teria despertado o interesse do Bayern de Munique.

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