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Muhammad Sharaf Eldeen
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Jogador do Villarreal: o interesse do Barcelona me deixa feliz, e por que não me juntar a ele?

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O georgiano Georges Mikautadze, atacante do Villarreal, revelou seu grande apego ao Barcelona, afirmando que vestir a camisa do clube catalão representa um sonho pessoal para ele, e que não descarta realizá-lo no futuro, apesar de atualmente estar vinculado por contrato ao Submarino Amarelo.

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As declarações de Mikautadze em entrevista à rede "Dazn" aconteceram depois de seu nome ter sido ligado a uma possível ida ao Barcelona durante a última janela de transferências de verão, no âmbito da busca do clube por um atacante para compensar a saída do polonês Robert Lewandowski, antes de a bússola se voltar para o brasileiro Gabriel Jesus.

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O atacante georgiano disse sobre o interesse dos Blaugranas nele: "Com certeza, isso me deixa feliz. O Barcelona é o clube do meu coração, acompanho seus jogos desde que eu era pequeno. E agora tenho que continuar trabalhando, então por que não teria a chance de me transferir para um clube grande como esse?".

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Mikautadze havia entrado no radar de interesses do Barcelona durante o mercado de verão, depois de apresentar atuações marcantes com o Villarreal em sua primeira temporada.

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Mas o clube catalão preferiu contratar Gabriel Jesus, ao passo que não conseguiu fechar a transferência do argentino Julián Álvarez, que entrou em crise com seu clube, o Atlético de Madrid.

Mikautadze tem 26 anos e nasceu na cidade francesa de Lyon no dia 31 de outubro de 2000.

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Mas ele optou por representar a seleção da Geórgia no cenário internacional, e se tornou um de seus principais elementos ofensivos nos últimos anos, graças à sua capacidade de se movimentar nos espaços e finalizar as jogadas, além de criar oportunidades para os companheiros.

O atacante se transferiu para o Villarreal no dia 1º de setembro de 2025, vindo do Olympique de Lyon por 36 milhões de euros, dos quais 5 milhões de euros em variáveis, com o clube francês mantendo 10% de qualquer lucro futuro no caso de uma revenda. O jogador assinou um contrato que vai até junho de 2031.

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Mikautadze havia chamado bastante a atenção durante sua participação com a Geórgia na Eurocopa 2024, quando marcou 3 gols na fase de grupos, antes de a seleção de seu país ser eliminada diante da Espanha nas oitavas de final.

Ele também já havia brilhado com a camisa do francês Metz, onde marcou 11 gols em 17 partidas na segunda metade da temporada 2023-2024, depois de voltar emprestado pelo Ajax de Amsterdã, antes de se transferir em definitivo para o Lyon e, em seguida, viver sua experiência atual no Campeonato Espanhol.

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"Nunca desisto"

Em sua primeira temporada com o Villarreal, o atacante georgiano apresentou bons números, marcando 16 gols e dando 6 assistências em 44 partidas, confirmando sua capacidade de se adaptar ao futebol espanhol.

Mas o início da atual temporada 2026-2027 não foi tão fácil para ele, já que o jogador se sente frustrado por não ter minutos de jogo suficientes, e considera que uma participação regular lhe daria uma chance maior de mostrar seu potencial ofensivo e influenciar nos resultados de sua equipe.

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Mikautadze disse sobre sua situação atual: "Com certeza, com mais tempo de jogo, eu teria mais chances de marcar gols e influenciar nas partidas. Mas eu sou uma pessoa que nunca desiste, e vou continuar trabalhando para provar ao treinador que ele está errado em me manter no banco de reservas".

E acrescentou: "Acredito que não me falta muito, porque vejo que tenho as qualidades e o potencial que me credenciam a ser um dos melhores atacantes do Campeonato Espanhol".

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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