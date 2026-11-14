Jogador do Villarreal: o interesse do Barcelona me deixa feliz, e por que não me juntar a ele?

As declarações de Mikautadze em entrevista à rede "Dazn" aconteceram depois de seu nome ter sido ligado a uma possível ida ao Barcelona durante a última janela de transferências de verão, no âmbito da busca do clube por um atacante para compensar a saída do polonês Robert Lewandowski, antes de a bússola se voltar para o brasileiro Gabriel Jesus.
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O atacante georgiano disse sobre o interesse dos Blaugranas nele: "Com certeza, isso me deixa feliz. O Barcelona é o clube do meu coração, acompanho seus jogos desde que eu era pequeno. E agora tenho que continuar trabalhando, então por que não teria a chance de me transferir para um clube grande como esse?".
Mikautadze havia entrado no radar de interesses do Barcelona durante o mercado de verão, depois de apresentar atuações marcantes com o Villarreal em sua primeira temporada.
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Mas o clube catalão preferiu contratar Gabriel Jesus, ao passo que não conseguiu fechar a transferência do argentino Julián Álvarez, que entrou em crise com seu clube, o Atlético de Madrid.
Mikautadze tem 26 anos e nasceu na cidade francesa de Lyon no dia 31 de outubro de 2000.
Mas ele optou por representar a seleção da Geórgia no cenário internacional, e se tornou um de seus principais elementos ofensivos nos últimos anos, graças à sua capacidade de se movimentar nos espaços e finalizar as jogadas, além de criar oportunidades para os companheiros.
O atacante se transferiu para o Villarreal no dia 1º de setembro de 2025, vindo do Olympique de Lyon por 36 milhões de euros, dos quais 5 milhões de euros em variáveis, com o clube francês mantendo 10% de qualquer lucro futuro no caso de uma revenda. O jogador assinou um contrato que vai até junho de 2031.
Mikautadze havia chamado bastante a atenção durante sua participação com a Geórgia na Eurocopa 2024, quando marcou 3 gols na fase de grupos, antes de a seleção de seu país ser eliminada diante da Espanha nas oitavas de final.
Ele também já havia brilhado com a camisa do francês Metz, onde marcou 11 gols em 17 partidas na segunda metade da temporada 2023-2024, depois de voltar emprestado pelo Ajax de Amsterdã, antes de se transferir em definitivo para o Lyon e, em seguida, viver sua experiência atual no Campeonato Espanhol.
"Nunca desisto"
Em sua primeira temporada com o Villarreal, o atacante georgiano apresentou bons números, marcando 16 gols e dando 6 assistências em 44 partidas, confirmando sua capacidade de se adaptar ao futebol espanhol.
Mas o início da atual temporada 2026-2027 não foi tão fácil para ele, já que o jogador se sente frustrado por não ter minutos de jogo suficientes, e considera que uma participação regular lhe daria uma chance maior de mostrar seu potencial ofensivo e influenciar nos resultados de sua equipe.
Mikautadze disse sobre sua situação atual: "Com certeza, com mais tempo de jogo, eu teria mais chances de marcar gols e influenciar nas partidas. Mas eu sou uma pessoa que nunca desiste, e vou continuar trabalhando para provar ao treinador que ele está errado em me manter no banco de reservas".
E acrescentou: "Acredito que não me falta muito, porque vejo que tenho as qualidades e o potencial que me credenciam a ser um dos melhores atacantes do Campeonato Espanhol".