Jogador do Tottenham relata o racismo no dia-a-dia: "me perguntam se o carro é roubado"

Danny Rose já havia falado sobre casos dentro campo e, agora, mostra como o preconceito o afeta sempre

Danny Rose, lateral do , deu um depoimento sobre experiências de racismo que vive em seu dia-a-dia, usando abordagens policiais como exemplo e mostrando o quanto está cansado de passar por situações deste tipo. "Eu rio porque sei o que vem pela frente", disse o jogador inglês.

Rose já havia relatado casos de racismo que sofre dentro de campo, principalmente em alguns casos em que defendia as seleções sub-21 e profissional da . Enquanto criticou a postura das autoridades do futebol em situações de racismo, também apontou problemas com as autoridades policiais, como sendo um homem negro.

Em entrevista ao podcast The Second Capittains o lateral disse ser frequentemente parado pela polícia enquanto dirige o seu carro. "Mas não é só futebol. Fui parado pela polícia na semana passada, o que é uma ocorrência regular", contou Rose.

"Toda vez é: 'Este carro é roubado? Onde você conseguiu este carro? O que você está fazendo aqui? Você pode provar que comprou este carro?'. Isso acontece desde os meus 18 anos, desde que eu comecei a dirigir. E você sabe, toda vez que isso acontece, eu apenas rio porque sei o que está por vir e é exatamente assim", relatou o atleta de 30 anos.

Rose também relembrou uma situação semelhante que passou durante uma viagem de trem: "Uma das últimas vezes que entrei no trem, cheguei lá com minhas malas e imediatamente a atendente disse: 'Você sabe que esta é a primeira classe?'. Eu disse: 'Sim, e daí?' e ele disse: 'Ah, bem, deixe-me ver sua passagem, então'.

O jogador ainda completou dizendo que, em seguida, duas pessoas brancas entraram e não foram questionadas sobre suas passagens assim como aconteceu com ele, ao questionar sobre o procedimento, ele ouviu que não era necessário pedir comprovação para aquelas pessoas.

"As pessoas podem pensar que esse tipo de coisa acontece, mas para mim isso é racismo. Esse é o tipo de coisa que eu tenho que suportar. Essa é a vida cotidiana para mim", concluiu o jogador. "Desisto de esperar que as coisas mudem porque essa é a mentalidade de algumas pessoas em relação ao racismo".

Com a morte de George Floyd, um negro estadunidense, a pauta do racismo tomou conta do mundo, inclusive do futebol. Na Premier League, campeonato que Rose disputa, houveram os protesto sobre a importância das vidas negras (Black Lives Matter). Daqui para frente, o lateral espera que a comoção continue: "Foi uma coisa bonita que foi sugerida. Só espero que seja tão poderosa quanto parece na TV nos próximos anos"