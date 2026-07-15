Jogador do Telstar aproveita a participação na Copa do Mundo para assinar contrato na Inglaterra

Tyrese Noslin muda do Telstar para o Barnsley. O clube de Velsen-Zuid anunciou a notícia por meio de seus canais oficiais.
Noslin, de 23 anos, assinou contrato de três temporadas com o Barnsley, que disputa a terceira divisão da Inglaterra.
O lateral-ala de Amsterdã se transfere imediatamente para o clube de South Yorkshire. O Telstar receberá, segundo informações, cerca de 300.000 euros.
Noslin jogou por um curto período na base do Ajax, mas acabou se destacando no Almere City. Em 2024, ele foi contratado pelo Telstar.
Após 79 partidas oficiais, seis gols e oito assistências, Noslin deixa os Leões Brancos. Ele também estreou pela seleção de Curaçao enquanto jogava pelo Telstar.
Até o momento, ele soma oito partidas pela seleção, incluindo uma participação como reserva na Copa do Mundo. Noslin jogou treze minutos contra a Costa do Marfim.
Na League One, Noslin enfrentará vários jogadores holandeses: Mikki van Sas (Wycombe Wanderers), Kelle Roos (Notts County), Ilias Bronkhorst (Huddersfield Town), Sil Swinkels (Sheffield Wednesday) e Ruben Roosken (Oxford United).