Pape Gaye, estrela do Villarreal e da seleção do Senegal, gerou polêmica com algumas palavras após a eliminação dos Leões da Teranga da Copa do Mundo de 2026, às mãos da Bélgica.

A seleção do Senegal estava vencendo por 2 a 0 contra a Bélgica na partida das oitavas de final, antes que os Diabos Vermelhos conseguissem marcar dois gols consecutivos poucos minutos antes do fim do tempo regulamentar, e, nos últimos instantes da segunda prorrogação, Yuri Tielemans marcou o gol da vitória para a Bélgica em um pênalti, garantindo uma vitória emocionante por 3 a 2 e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

No entanto, Pape Gaye aumentou a tensão no elenco do Senegal com suas declarações após a dolorosa eliminação da Copa do Mundo, ao afirmar: “Falarei mais tarde sobre a despedida da Copa do Mundo”.

E acrescentou em sua conta oficial no Instagram: “Mas não jogarei mais pela seleção do Senegal enquanto essa comissão técnica permanecer no cargo”.

O craque do Villarreal não revelou o motivo por trás de suas declarações, especialmente porque participou de todas as partidas do Senegal na Copa do Mundo e marcou dois gols contra o Iraque na partida que terminou com a vitória dos Leões da Teranga (5 a 0).

Jay foi titular na partida entre o Senegal e a Bélgica, antes de ser substituído aos 66 minutos por seu companheiro Lamine Camara, que sofreu o pênalti nos acréscimos.

Vale lembrar que Babi Thiaw, técnico da seleção do Senegal, assumiu o cargo em 2024 e levou os Leões da Teranga à final da última Copa Africana de Nações, no Marrocos.

Babi Jay havia marcado um gol contra o Marrocos na prorrogação, levando a seleção de seu país à conquista do título, antes que a Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciasse posteriormente a retirada do título do Senegal e sua atribuição ao Marrocos, alegando a retirada e saída do campo por alguns minutos em protesto contra a marcação de um pênalti a favor dos Leões do Atlante segundos antes do fim da partida.





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