A seleção francesa se prepara para disputar sua primeira partida na Copa do Mundo, nesta terça-feira, em um confronto muito aguardado contra a seleção do Senegal, que entra em campo com a ambição de vencer, sem qualquer sentimento de inferioridade diante do ex-campeão mundial.

O atacante senegalês Eliman Ndiaye, estrela do Everton, afirmou à revista “France Football” que os “Leões da Teranga” não se contentam em apenas participar, mas ambicionam conquistar o título da Copa do Mundo, ressaltando que a equipe possui força e determinação suficientes para enfrentar os grandes.

Ndiaye, que foi uma das figuras de destaque na última final da Copa Africana das Nações, relembrou aquela partida que terminou com a vitória do Senegal em campo (1 a 0 na prorrogação), antes de ser posteriormente atribuída a vitória ao Marrocos por decisão administrativa da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol, em circunstâncias descritas na época como “caóticas”.

O jogador explicou que, apesar da controvérsia jurídica, ele se sente um “verdadeiro campeão africano”, pois o que aconteceu em campo é o que reflete a verdade esportiva.

Ndiaye acrescentou que a final foi marcada por momentos estranhos que suscitaram suspeitas, desde os mal-estares que afetaram alguns jogadores antes do jogo até decisões arbitrais controversas, com destaque para a anulação de um gol do Senegal e a marcação de um pênalti a favor do Marrocos nos momentos finais.

Ele disse: “Naquele momento, senti uma raiva que nunca havia sentido antes, mas quando Ibrahim Diaz perdeu o pênalti, percebemos que a justiça divina nos fez justiça”.

Apesar da decisão da Confederação Africana de conceder a vitória ao Marrocos (3 a 0 por desistência em 17 de março), a Federação Senegalesa apresentou um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, e o caso continua em análise até o momento.