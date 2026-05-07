Jogador do Real Madrid sofre lesão grave: não se descarta o fim da carreira

Notícias dramáticas para Ferland Mendy. O zagueiro de 30 anos do Real Madrid sofreu uma grave lesão na coxa e há a possibilidade de que essa lesão signifique o fim de sua carreira. É o que informam vários meios de comunicação, incluindo a emissora espanhola COPE.

Para Mendy, que já vem lutando contra lesões há algum tempo, tudo deu errado logo aos 15 minutos da partida contra o Espanyol (vitória por 2 a 0) no último fim de semana. Ao controlar a bola, Mendy segurou a coxa e precisou ser substituído.

Entretanto, ficou claro que a lesão é “muito grave”. Mendy rompeu um tendão e sofreu uma fratura óssea.

Como consequência, o francês será operado na próxima segunda-feira. A COPE prevê que ele ficará afastado dos gramados por pelo menos um ano.

Há um ano, Mendy também passou por uma cirurgia no mesmo músculo. Na ocasião, ele ficou afastado dos gramados por “apenas” seis meses. Desta vez, as preocupações são mais sérias: um revés durante a recuperação poderia significar o fim forçado da carreira de Mendy.

O lateral-esquerdo foi contratado pelo Real Madrid em 2019, vindo do Olympique de Lyon, por 48 milhões de euros. Desde então, Mendy, que ainda tem contrato até meados de 2028, disputou 210 partidas oficiais pelo clube espanhol.

Nesta temporada, ele já ficou fora de campo quatro vezes devido a diversas lesões musculares. Em abril, ele voltou a jogar, mas no último fim de semana tudo deu errado novamente.