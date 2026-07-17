Jogador do Real Madrid faz elogios a Mourinho: “Ele vai nos levar a conquistar títulos”

O inglês Trent Alexander-Arnold, craque do Real Madrid, expressou sua satisfação em trabalhar sob o comando do técnico português José Mourinho durante a pré-temporada, afirmando que sempre foi um admirador dele e que espera aprender com ele.

O site do Real Madrid divulgou as declarações de Arnold à plataforma “RM Play”, do clube, nas quais ele disse: “Tudo está indo muito bem. O clima está quente e os treinos são bastante intensos, o que é normal durante a pré-temporada”.

Ele acrescentou: “Durante as férias de verão, você tem algumas semanas para descansar e, depois, começa a recuperar a forma física gradualmente. Eu estava muito preparado e animado para voltar aos treinos”.

Sobre o trabalho com Mourinho, o jogador inglês comentou: “As coisas estão indo muito bem. Sempre admirei o técnico e já o enfrentei várias vezes quando jogava na Inglaterra; é um prazer trabalhar com ele e com sua comissão técnica”.

E continuou: “Mourinho é um técnico com personalidade forte, e seus princípios e exigências são muito elevados. Estou ansioso para conhecê-lo melhor, aprender com ele e com suas ideias, e estou confiante de que ele nos ensinará muito e nos levará a conquistar títulos nesta temporada”.

Sobre os objetivos do Real Madrid durante a pré-temporada, ele explicou: “Nosso objetivo principal é atingir a melhor forma física possível e entender a maneira como o técnico quer que joguemos, além de como ele vai montar a equipe ao longo da temporada”.

E concluiu suas declarações dizendo: “Fiquei longe dos jogos por um longo tempo, por isso é maravilhoso voltar ao ambiente do futebol novamente e lançarmos as bases necessárias para ter uma temporada de sucesso e alcançarmos nossos objetivos”.