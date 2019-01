Jogador do PSG doa 50 mil para ajudar nas buscas por Sala

Adrien Rabiot, que deve deixar a equipe francesa no final da temporada, foi mais um a se envolver no clamor pelo argentino

O meio-campista Adrien Rabiot, atualmente no PSG, juntou-se a vários de seus companheiros de profissão e fez uma significativa doação para que as buscas por Emiliano Sala continuem. O atacante ítalo-argentino estava em um avião que desapareceu enquanto voava sobre o Canal da Mancha na última segunda-feira (21).

O francês fez uma doação de 50 mil euros para que as buscas pelo avião e por Sala continuem. Além do meio-campista, nomes famosos do futebol como Ilkay Gundogan (Manchester City) e Laurent Koscielny (Arsenal) também fizeram suas doações.

Sala viajava para Gales, onde iria finalizar a sua transferência para o Cardiff City. Aos 28 anos, ele havia feito 12 gols na atual edição da Ligue 1 francesa pelo Nantes. As buscas pelo jogador foram interrompidas na última quarta-feira (24), sem qualquer conclusão, e o clamor para que as investigações continuem ganharam a internet em uma campanha que vem comovendo o mundo.

Para evitar atrasos, uma campanha de CrowdFunding foi criada para levantar fundos para pagar o reinício das buscas pelas vítimas.