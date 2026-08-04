Alex Pastoor gostou demais do futebol do NEC na noite de terça-feira. A equipe de Dick Schreuder segurou o Olympiakos no 0 a 0 no jogo de ida da terceira fase preliminar da Champions League, mas foi justamente o time que mais mereceu a vitória.

Enquanto Darko Nejasmic já recebia elogios de muitos lados, Pastoor aproveitou a análise pós-jogo na Ziggo Sport para destacar Noé Lebreton com mais profundidade. O meia ofensivo deixou uma excelente impressão.

“Sano já saiu, mas, se eu fosse Dick Schreuder, ainda coçaria a cabeça mais uma vez”, começou Pastoor, em conversa com Noa Vahle. “Porque, se as pessoas prestarem atenção, também vão aparecer para ver Lebreton.”

“Se você olha para o Lebreton, vê que ele consegue acompanhar o mais alto nível em todos os momentos principais. Já agora. É um garoto jovem: ele acelera, é algo fora do normal. Mas também joga muito bem, e essa agressividade, somada à criatividade e objetividade...”.

“Cite meias da seleção holandesa que consigam fazer isso”, prosseguiu um Pastoor completamente encantado. “Ali é mais passe e jogo de posição, mas isso aqui é algo totalmente diferente. Ou seja, entrar no jogo por conta própria fazendo isso.”

“Estar sempre livre, se desmarcar muito bem, ser um bom jogador de ligação, chegar na frente do gol... Mas, acima de tudo, quando os outros jogadores têm a bola, com a faca entre os dentes, e sem uma única falta. Em nenhum momento recuou a cabeça ou a perna. Isso faz meu coração se abrir”, disse Pastoor.

Na próxima terça-feira, o NEC pode decidir a classificação em casa. Às 19h30, a partida de volta está marcada para De Goffert.