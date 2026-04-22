Jogador do NEC assina novo contrato após “período difícil”: “Por isso, é ainda melhor”

O NEC conseguiu renovar o contrato de Kevin Kers. O ala-esquerdo de 20 anos, formado na base do clube, está agora vinculado até meados de 2027, com opção de renovação por mais uma temporada.

Kers ingressou na Academia de Futebol DFDS - NEC aos 12 anos. O holandês nascido na França joga nesta temporada pela equipe Sub-21, mas já teve a oportunidade de experimentar o time principal.

No início deste ano, o técnico Dick Schreuder concedeu a Kers sua estreia na equipe principal. Em 24 de janeiro, o atacante entrou em campo a quinze minutos do fim da partida contra o PEC Zwolle, que foi derrotado por 2 a 1.

“Kevin mostra semanalmente seu valor agregado na equipe Sub-21 e já treina regularmente com nossa equipe principal”, afirma o diretor de assuntos de jogadores, Carlos Aalbers, nos canais do clube. “Agora cabe a ele dar continuidade a essa trajetória, para que possamos vê-lo com mais frequência no Estádio Goffert.”

O próprio Kers também está muito feliz com seu novo contrato. “Isso dá uma sensação de confiança. De que você pode voltar a dar tudo de si, com uma nova base. Os anos anteriores foram de altos e baixos. Lutei muito contra lesões, superei-as, e então elas voltaram.”

“Foi um período bastante difícil para mim e para as pessoas ao meu redor. Mas esse período me fortaleceu. Sinto que faz parte do meu caminho que tenha sido assim. Agora posso estar aqui novamente, depois de ter superado os contratempos. Por isso é ainda mais bom estar aqui”, afirmou Kers.