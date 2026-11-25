Heaven avalia saída em janeiro em meio à luta contra o rebaixamento
Segundo a BBC, Heaven teme perder espaço enquanto Pochettino aposta em jogadores experientes para tirar o United da zona de rebaixamento. Embora prefira um empréstimo em janeiro, o defensor também consideraria uma saída definitiva.
O United quer reforçar a defesa nesta janela de inverno e teve seu nome ligado ao de Calvin Bassey, do Fulham. A chegada de outros defensores deixaria Heaven ainda mais distante de uma vaga no time.
Fulham e Barcelona acompanham o jogador de 20 anos, segundo a reportagem. Ambos já haviam tentado contratá-lo quando ele deixou o Arsenal rumo a Old Trafford, em fevereiro de 2025.
Trocas de técnico atrapalham evolução do jovem defensor
As constantes mudanças no comando técnico prejudicaram o desenvolvimento de Heaven ao longo de quase dois anos em Manchester. Pochettino já é o terceiro técnico efetivo sob o qual o zagueiro joga no clube.
Apesar de ter assinado contrato até 2029, com opção de prorrogação por mais um ano, Heaven tem encontrado poucas oportunidades para começar jogando. Ele soma 32 partidas pelo clube, mas foi titular em apenas dois dos 11 jogos que disputou na Premier League e em dois dos quatro jogos na Champions League nesta temporada.
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Pochettino quer participar das decisões sobre o elenco e conversa com jogadores
Embora tenha sido contratado como treinador, e não como manager, Pochettino afirma que espera ter voz importante nas decisões sobre o elenco, além de definir a escalação.
"Já fui treinador, técnico e manager e, no fim, isso não muda muita coisa, porque acho que a maneira como trabalhamos independe da denominação do cargo", disse Pochettino. "Sei que, como treinador, sou eu quem vai definir o grupo para domingo e escolher os 11 titulares. É claro que, no futuro, gostaria de participar de todas as principais decisões sobre o elenco. Afinal, o Manchester United é um clube de futebol, não é?"
O ex-técnico de Tottenham e Chelsea também conversou individualmente com os jogadores do elenco. "Acho importante que os jogadores ouçam o que precisam dizer, para entender a situação em que estão em todas as áreas", acrescentou. "Não se trata apenas do que acontece em campo, mas também fora dele. Isso é importante."
Teste na Champions League vem antes de janela decisiva
O United precisa se recuperar rapidamente da goleada sofrida para o Liverpool antes de enfrentar o Sporting em seu quinto jogo na fase de liga da Champions League. Uma boa atuação na competição europeia é fundamental para dar estabilidade ao time sob o comando de Pochettino.
Para Heaven, as próximas semanas serão uma oportunidade decisiva de mostrar seu valor. Se não conseguir entrar nos planos de Pochettino, uma transferência em janeiro parece cada vez mais provável.