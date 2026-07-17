Jogador do Liverpool renova contrato: “Este dia está entre os três melhores momentos da minha vida”

O jogador da seleção húngara Dominik Szoboszlai assinou um novo contrato de longo prazo com o clube inglês Liverpool, válido até 2031, para continuar sua trajetória com os Reds antes do início da nova temporada (2026-2027).

A próxima temporada será a quarta do astro húngaro com a camisa do Liverpool desde que se juntou ao time, vindo do Leipzig, da Alemanha, no verão de 2023, e também será sua primeira temporada sob o comando do novo técnico Andoni Iraola.

Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador que veste a camisa número 8 expressou sua enorme felicidade com essa decisão, dizendo: “Talvez este seja um dos melhores dias da minha vida. É claro que há outros dias que o precedem, como o dia em que assinei meu primeiro contrato com o Liverpool e o momento em que recebi meu filho, mas, na minha carreira no futebol, posso dizer que este dia está entre os três melhores.” Ele acrescentou: “Estou muito feliz e mal posso esperar para recomeçar, uma e outra vez. E, como já disse várias vezes, estou feliz só por estar aqui.”

Até agora, Soboslai disputou 147 partidas pelo Liverpool em diversas competições, nas quais marcou 28 gols. Sua primeira temporada em “Anfield” foi marcada pela conquista da Copa da Liga Inglesa, antes de desempenhar um papel fundamental ao liderar o time na conquista do título da Premier League na temporada (2024-2025).

O meio-campista de 25 anos apresentou seu melhor desempenho individual com os Reds na última temporada, marcando 13 gols e dando 12 assistências em 53 partidas, o que lhe rendeu o prêmio “Standard Chartered” de melhor jogador da temporada, escolhido pelo voto do público.

Sobre suas ambições futuras, o astro húngaro comentou: “Sempre há mais a oferecer, pois nunca me sinto totalmente satisfeito. Na verdade, estou satisfeito comigo mesmo, mas acredito que posso dar o meu melhor. É por isso que estou aqui hoje, porque essa paixão é o que me move desde criança; a sensação de que o que conquistei não é suficiente, e continuo pensando com essa mesma mentalidade até hoje.”

Soboslai concluiu suas declarações falando sobre seu desejo de levar o time ao pódio: “Quero ser um exemplo para todos com todas as minhas forças. Quando assinei com o Liverpool pela primeira vez, disse que queria ganhar tudo, e essa ambição não mudou nem por um segundo; continuo querendo ganhar todos os campeonatos possíveis neste país, além da Liga dos Campeões, é claro. Estou totalmente pronto para enfrentar esse desafio.”