Mark Verkuijl apareceu nesta sexta-feira pela primeira vez diante das câmeras da ESPN desde a morte de sua namorada Elisa. O jogador do Jong Ajax fala abertamente após a partida contra o RKC Waalwijk sobre sua situação extremamente difícil.

"Na verdade, eu não estou bem", começa o meio-campista de vinte anos. "Estou tendo muita dificuldade para seguir em frente com a vida. Isso é necessário, mas, na verdade, você não quer seguir em frente, porque infelizmente a Elisa faleceu."

Elisa foi atropelada por um carro em 18 de dezembro de 2025, enquanto corria. A jovem de 21 anos, de Veenendaal, foi transportada de helicóptero de resgate para o hospital, onde morreu em decorrência dos ferimentos.

"A Elisa não era uma pessoa qualquer para mim", prossegue Verkuijl. "Ela era realmente tudo para mim, ela também estava sempre aqui (De Toekomst, nota da redação). Sempre íamos juntos de carro para o Ajax, porque ela também estudava perto daqui."

"Ela era o amor da minha vida. Quando ela morre de uma hora para outra, isso é a coisa mais difícil que existe. Fora do futebol, eu não estou tão bem, ainda estou tendo muita dificuldade."

"Mas, felizmente, eu ainda tenho o futebol, onde consigo esvaziar a cabeça e treinar com tudo. Assim, tenho alguma distração." Quatro dias após o acontecimento trágico, foi organizada uma emocionante homenagem a Elisa em torno da partida Jong Ajax x RKC.

Nesta sexta-feira, o Jong Ajax voltou a enfrentar o RKC. O quanto foi difícil jogar justamente contra esse adversário? "Se eu for bem sincero, tentei não pensar muito nisso. De qualquer forma, é um jogo difícil. Tentei me concentrar na partida e não pensar no que aconteceu", conclui Verkuijl.



