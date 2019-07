Jogador do Fortaleza faz, do meio-campo, um golaço... CONTRA!

O meio-campista Juninho surpreendeu o seu goleiro, torcida de ambos os lados e espectadores neste domingo de Brasileirão

O terminou o primeiro tempo do jogo contra o , neste domingo (21), pela 11ª rodada do Brasileirão com vitória parcial de 2 a 0. Mas independentemente de qual for o resultado final, será uma partida marcada por um golaço... contra!

Aos 7 minutos, o meio-campista Juninho tentou arriscar, do meio-campo, um recuo para o goleiro Felipe Alves, também do Fortaleza. Entretanto, acabou colocando força demais no chute, que encobriu o companheiro de time. Um verdadeiro golaço, mas que causou espanto, risos e comemoração nos torcedores atleticanos, presentes no estádio Independência, e tristeza tanto para o jogador quanto para a torcida do Fortaleza.