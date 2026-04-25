Jogador do Feyenoord volta a ser titular contra o FC Groningen pela primeira vez em 342 dias

O Feyenoord dá continuidade à disputa pelo segundo lugar na Vriendenloterij Eredivisie neste sábado, em casa, contra o FC Groningen. Robin van Persie já divulgou a escalação. Gernot Trauner retorna ao time titular do time de Roterdã. É a primeira vez desde 18 de maio de 2025 que o austríaco, que está de volta após uma lesão prolongada no tendão de Aquiles, começa uma partida pelo Feyenoord.

Timon Wellenreuther estará no gol contra o time de Groningen. Givairo Read volta a integrar a lista de convocados, embora Mats Deijl comece como lateral-direito. Anel Ahmedhodzic está lesionado, o que faz com que Tsuyoshi Watanabe forme a dupla de zagueiros centrais com Trauner. Jordan Bos é o ponta-esquerda da defesa.

Oussama Targhalline deve garantir o controle do meio-campo do Feyenoord. Luciano Valente também começa, assim como Thijs Kraaijeveld. O jovem substitui Jakub Moder, que não voltará a jogar nesta temporada devido a uma lesão.

Anis Hadj Moussa é o jogador na frente que, pela direita, deve garantir o perigo, os cruzamentos e as jogadas individuais. Na ponta esquerda, Tobias van den Elshout continua sendo a escolha preferida em detrimento de Raheem Sterling. Ayase Ueda é o atacante mais recuado.

Escalação do Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Trauner, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.

Escalação do FC Groningen: Vaessen; Rente, Blokzijl, Janse, Peersman; De Jonge, Land, Van der Werff, Taha, Schreuders, Van Bergen.