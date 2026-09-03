Jogador do Feyenoord quis sair por conta própria apesar de ter tido pouco tempo de jogo: "Ele também teve uma lesão longa"

Leo Sauer fez ele próprio um pedido de transferência, contou o diretor técnico Dévy Rigaux, do Feyenoord, ao Feyenoord ONE. O ponta eslovaco deixou o clube neste verão por cerca de quinze milhões de euros para acertar com o VfB Stuttgart.

O clube de Roterdã se despediu de nada menos que dezoito jogadores nesta janela de transferências. “Esse é um número incrivelmente alto”, avalia Rigaux. “Na minha visão, isso é algo que eu não gostaria de viver novamente.”

O belga considera que um número tão grande de saídas prejudica a estabilidade de uma equipe. “Mas era necessário. Não era algo sobre o qual eu pudesse pensar, era simplesmente uma necessidade.”

Rigaux encontrou uma solução permanente para muitos jogadores e está satisfeito com isso. Assim, ele não precisará procurar novamente soluções para esses jogadores no próximo verão.

Um dos jogadores que saiu em definitivo foi Sauer. “Leo estava no Feyenoord havia muito tempo e, no início da temporada, veio até mim e me explicou que realmente gostaria de dar um passo nesta janela de verão.”

“Ele também teve uma lesão longa na temporada passada e não jogou muito na segunda metade da temporada”, afirmou o dirigente de 38 anos.

“Como naquele momento lidamos com vários clubes das cinco principais ligas, e conseguimos negociar bem por esse valor, optamos por atender ao desejo dele de sair pelo preço certo”, concluiu Rigaux.