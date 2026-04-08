Jogador do Feyenoord que não estava em boa fase recupera a forma e volta a ser importante na disputa pela promoção

Cyle Larin voltou a ser fundamental para o Southampton na noite de terça-feira, marcando um gol na vitória por 1 a 5 sobre o Wrexham, seu direto concorrente. O ex-jogador emprestado pelo Feyenoord está lentamente recuperando a forma no Southampton, que está em excelente fase, após sua saída de Roterdã.
No geral, a parceria entre Larin e o Feyenoord não pode ser considerada um grande sucesso. O atacante canadense foi emprestado pelo RCD Mallorca no verão de 2025, mas, seis meses depois, já estava fechando a porta atrás de si no atual segundo colocado da VriendenLoterij Eredivisie.
O jogador, que disputou 88 partidas pela seleção canadense, jogou um total de 15 partidas pela equipe de Robin van Persie, nas quais marcou um gol. Na partida da Liga Europa contra o Panathinaikos, o atacante marcou o 3 a 1 nos minutos finais.
Após cerca de 400 minutos vestindo a camisa do Feyenoord, a parceria entre Larin e o clube chegou ao fim. O Southampton, da Championship, foi seu próximo destino, uma mudança que, até agora, certamente não lhe fez mal.
Em 13 partidas, nas quais já jogou quase 300 minutos a mais do que no Feyenoord, Larin balançou as redes cinco vezes e deu uma assistência. Na terça-feira, ele marcou o 3 a 1 na partida contra o Wrexham.
No início da partida, o canadense já esteve perto de marcar, quando acertou a trave com uma cabeçada. Após uma hora de jogo, porém, ele aproveitou um deslize na linha central e, após uma longa arrancada, chutou a bola com precisão para o fundo da rede. Assim, o atacante conseguiu seu gol.
“Assim que percebi que a bola estava vindo na minha direção, simplesmente parti. Parece demorar muito, mas não é assim. Eu tinha apenas uma coisa na cabeça: mandar a bola para o fundo da rede, e consegui”, disse ele após a partida sobre seu gol.
A equipe dele está, de qualquer forma, em excelente forma. No início desta semana, o Arsenal foi derrotado nas quartas de final da FA Cup e, além disso, a equipe de Tonda Eckert — que sucedeu Will Still, demitido em novembro — está invicta desde meados de janeiro. O Southampton ocupa agora a sexta posição, garantindo assim a participação nos play-offs.