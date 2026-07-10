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Shiloh t ZandImago
Wessel Antes

Traduzido por

Jogador do Feyenoord pode assinar contrato com outro clube da Eredivisie após um ano sem jogar

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Feyenoord
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S. Zand

O Fortuna Sittard quer tirar Shiloh 't Zand de sua situação sem perspectivas no Feyenoord, segundo informa o site de torcedores FR12. O meio-campista de 23 anos não jogou nem um minuto na equipe principal na última temporada.

Nascido em Roterdã, 't Zand sempre foi considerado um grande talento na base do Feyenoord, mas nunca conseguiu se firmar no time principal.

O Feyenoord emprestou 't Zand ao FC Dordrecht, onde ele teve um excelente desempenho, mas um novo empréstimo ao Heracles Almelo foi menos bem-sucedido.

Por isso, 't Zand voltou prematuramente ao Feyenoord no ano passado. No verão de 2025, Dennis te Kloese não conseguiu se livrar do jogador destro, o que fez com que ele permanecesse na equipe de reservas.

't Zand integrou o time Sub-21 do Feyenoord durante toda a temporada. Além disso, devido a lesões, ele perdeu grande parte dos jogos.

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No De Kuip, 't Zand ainda tem contrato até meados de 2028. Segundo o Transfermarkt, ele está avaliado em 300.000 euros.

O Feyenoord está disposto a facilitar sua transferência para o Fortuna, mas somente se o clube de Limburg adquirir 't Zand de forma definitiva.

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