Jogador do Feyenoord não se torna popular no Camp Nou: "Ele está fazendo nosso clube passar vergonha com isso..."

Sem Steijn não se tornou exatamente muito popular na noite de quarta-feira pela forma como comemorou seu gol contra o Barcelona. O meio-campista marcou o 4 a 1 quando o Feyenoord já estava em ampla desvantagem, mas depois celebrou seu gol de forma efusiva no Spotify Camp Nou e, por isso, vem sendo criticado tanto por analistas quanto por torcedores.

Naquele momento, o Feyenoord já tinha pouco a oferecer contra o campeão espanhol. Os rotterdammers acabaram derrotados por 5 a 1, embora a equipe tenha criado algumas chances ao longo da partida e Nacho Ferri tenha parecido marcar o gol que recolocaria o time no jogo quando o placar estava em 3 a 0, antes de o lance ser anulado por impedimento.

Pouco depois, o Feyenoord enfim conseguiu balançar a rede. Gonçalo Borges avançou pela direita e tocou para Steijn, que se antecipou bem ao marcador e finalizou com convicção. O jogador que saiu do banco comemorou seu gol de maneira visivelmente efusiva e não conseguiu esconder um grande sorriso.

Na Ziggo Sport, Jon Dahl Tomasson observou aquela reação com sentimentos mistos. “Eu também ficaria feliz, mas não comemoraria quando se perde dessa forma”, disse o ex-jogador do Feyenoord. “Você simplesmente não mostra isso como jogador de futebol. O que importa é vencer, e você está atrás no placar.”

Ao mesmo tempo, Tomasson demonstrou alguma compreensão por Steijn, que, segundo ele, passou por um período difícil e jogou pouco. “Desejo isso a ele de coração. Eu também teria ficado superfeliz se tivesse marcado um gol desses, mas eu mesmo nunca teria feito isso”, enfatizou o dinamarquês, que ao mesmo tempo descreveu a reação de Steijn como ‘pura’.

Youri Mulder também teve dificuldade com a comemoração efusiva. “Um pouquinho, sim”, respondeu ao ser perguntado se aquilo o incomodava. “Se fosse o 2 a 1, você pode comemorar bem, porque pensa: vamos lá, talvez ainda possamos fazer o 2 a 2. Mas você faz o 4 a 1 faltando dez minutos para o fim. Aí é levantar a mão e voltar o mais rápido possível.”

Entre os torcedores do Feyenoord no X, a forma como Steijn comemorou seu gol também foi mal recebida. “Ele comemora como um amador que marca contra o Barcelona...”, escreveu um torcedor, enquanto outro foi ainda mais duro: “Você faz seu clube passar vergonha se vai comemorar o 4 a 1 desse jeito...”

Após a partida, Steijn explicou à Ziggo Sport por que seu gol significou tanto para ele. “Eu sempre tive um sonho, e era contra o Barcelona”, contou. “Superei meu pai em muitas coisas como jogador de futebol, mas ainda não em uma: marcar contra o Barcelona.”

Sua situação pessoal também teve peso na comemoração efusiva. “Claro que estou passando por um período em que eu preferiria ter jogado mais minutos”, disse Steijn. “Então é muito bom marcar um gol assim.”