Jogador do Feyenoord não descarta a possibilidade de acabar optando por um grande clube europeu

Givairo Read parecia estar prestes a trocar o Feyenoord por um grande clube europeu. No entanto, o lateral-direito ainda não se transferiu e, segundo uma entrevista concedida à revista Voetbal International, não se importaria de jogar mais um ano no De Kuip.

“Para ser sincero, não sei o que o futuro reserva; tudo ainda pode acontecer. Não sinto necessariamente que precise sair do Feyenoord. Pois me sinto bem nesta equipe e tenho uma boa impressão do novo técnico. Mas nunca se sabe o que pode acontecer”, diz Read, mantendo todas as opções em aberto quanto ao seu futuro próximo.

No início deste ano, Read esteve perto de uma transferência para o Manchester City ou o Bayern de Munique. A negociação com o gigante alemão nunca se concretizou. “Mas isso ainda pode acontecer. Não sei exatamente como estão as coisas. Isso é com meu agente. Mas também não vou mentir: vários clubes se interessaram por mim.”

Uma permanência mais longa no Feyenoord certamente está entre as possibilidades. “Ainda não conquistei o título com o Feyenoord, e esse é realmente um objetivo. Vamos lutar por isso nesta temporada, se tudo der certo.”

Outro objetivo de Read é jogar pela seleção holandesa. “Mas tenho uma concorrência e tanto com Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Jeremie Frimpong e Lutsharel Geertruida. São jogadores muito bons, eu sei disso.”

“Mas também preciso acreditar em mim mesmo. Gostaria muito de fazer minha estreia pela Seleção Holandesa nesta temporada”, afirmou o ambicioso Read, que no ano passado disputou uma partida pela Seleção Juvenil Holandesa.

Read tem contrato com o Feyenoord até meados de 2029. Seu valor de transferência é estimado pelo Transfermarkt em 25 milhões de euros.