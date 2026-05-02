Jogador do Feyenoord já não pensa na Copa do Mundo: “Minha hora vai chegar”

Givairo Read já não conta com uma vaga na seleção de Ronald Koeman para a Copa do Mundo. É o que afirma o lateral-direito mais talentoso da Holanda em entrevista à ESPN. O jogador de 19 anos do Feyenoord reconhece que a concorrência é grande na sua posição.

No último fim de semana, Read voltou ao Feyenoord após meses de ausência. O realista jogador de Amsterdã não espera ter mais chances de participar da Copa do Mundo.

“Para ser sincero, a Copa do Mundo nem passa pela minha cabeça. Nunca participei e há muitos jogadores bons na minha posição. Mas é claro que vou acompanhar”, diz Read.

Atualmente, Read tem à sua frente alguns dos melhores jogadores, como Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Liverpool) e Lutsharel Geertruida (Sunderland).

“Não quero chamar isso de azar, porque, claro, o Dumfries, principalmente, é simplesmente importante para a seleção holandesa. Minha hora vai chegar quando tiver que chegar”, conclui Read sobre o assunto.

Por enquanto, Read concentra-se no Feyenoord, que quer se classificar para a Liga dos Campeões. “Estamos no caminho certo e precisamos manter essa linha. Nas últimas semanas, estamos indo muito bem, então temos que continuar assim.”

“Acho que todos sabemos pelo que estamos jogando. A Liga dos Campeões pode mudar muita coisa para o clube e para os jogadores, então sinto essa garra em todos os jogadores”, conclui Read, esperançoso.