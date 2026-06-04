Jogador do Feyenoord já está em Belgrado e vai assinar contrato com o Partizan

O meio-campista do Feyenoord, Aleks Zekovic, está atualmente em Belgrado para finalizar sua transferência para o Partizan. É o que informa o jornal sérvio Telegraf.

Zekovic, de 19 anos, encerra seu contrato com o Feyenoord neste verão. O clube de Roterdã ainda possui uma opção de renovação por mais uma temporada, mas não pretende exercê-la.

O Partizan vai submeter Zekovic a exames médicos e, em seguida, ele poderá assinar por vários anos. A diretoria do clube vê potencial suficiente no jovem e quer dar a ele a chance de se desenvolver ainda mais no time principal.

Zekovic deixa o Feyenoord após duas temporadas. Dennis te Kloese o contratou sem custo de transferência no verão de 2024, vindo do Angers SCO.

O jovem internacional de Montenegro, nascido na França, nunca chegou perto de uma estreia oficial pelo Feyenoord.

No entanto, Zekovic integrou a equipe principal de juniores do clube. Ele também jogou pela seleção sub-19 na Youth League.

O Partizan terminou a última temporada em terceiro lugar na Sérvia. O novo clube de Zekovic espera se classificar para a Conference League neste verão.