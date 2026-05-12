Jogador do Feyenoord ganha repentina popularidade na França

O meio-campista do Feyenoord, Oussama Targhalline, está sendo acompanhado por vários clubes da Ligue 1, segundo o site FR12.nl, com base em fontes bem informadas. Por enquanto, trata-se de um “interesse exploratório”; ainda não há ofertas nem negociações em andamento.

Entre outros, o AS Monaco, o Olympique Lyon e o RC Lens já se informaram sobre o meio-campista de 23 anos, que tem contrato com o De Kuip até meados de 2028. O Transfermarkt estima seu valor atual em doze milhões de euros.

Resta saber se Targhalline está disposto a deixar o sul de Roterdã neste verão e partir para uma nova aventura. O meio-campista estaria, de fato, disposto a renovar seu contrato em vigor com o Feyenoord. Ele deseja, em todo caso, conversar com a diretoria do clube.

Na última temporada, Targhalline conquistou a confiança do técnico Robin van Persie, que o escalou 24 vezes na Vriendenloterij Eredivisie. O meio-campista retribuiu essa confiança com dois gols e quatro assistências. Até o momento, Targhalline vestiu a camisa do Marrocos onze vezes.

Resta saber se os clubes franceses concretizarão o interesse e apresentarão uma proposta ao Feyenoord. O próprio Targhalline não tem pressa e gostaria de disputar a Liga dos Campeões com seu clube atual.

Targhalline foi titular no último domingo contra o AZ (1 a 1), embora tenha sido substituído por Van Persie. Graças ao empate, o Feyenoord garantiu o segundo lugar e uma vaga na competição de bilhões.